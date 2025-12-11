मोदी से मुकाबले में विपक्ष फेल? 'एजेंडा आजतक' के मंच पर जबरदस्त बहस, पढ़ें- कौन जीता

देश की राजधानी दिल्ली के ताज होटल में 'एजेंडा आजतक 2025' का आज दूसरा दिन है. इस महामंच के आज पहले सेशन 'मोदी से मुकाबले में विपक्ष फेल' में सत्तापक्ष और विपक्ष की ओर से छह राजनीतिक दलों के प्रमुख चेहरे शामिल हुए.

सत्तापक्ष की तरफ से बीजेपी सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने लीड किया और उनकी टीम में आरएसएस विचारक संगीत रागी और एलजेपी (आर) के सांसद अरुण भारती शामिल थे. विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन मुख्य प्रवक्ता में नजर आईं और उनकी टीम में आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह और सपा से राजीव राय शामिल थे.

वहीं, आजतक एजेंडे के इस खास कार्यक्रम में न्यूज एजेंसी ANI की संपादक स्मिता प्रकाश, लेखक व पत्रकार शाहिद सिद्दीकी और इंडिया टुडे ग्रुप डिजिटल (ITGD) के न्यूज डायरेक्टर कमलेश किशोर सिंह जूरी की भूमिका में थे. इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष की बहस पर जनता ने वोटिंग कर अपनी राय रखी.

मोदी के नेतृत्व पर विश्वास कायम-बीजेपी

डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा देखिए, पीएम मोदी ने जिस दक्षता और कुशलता से काम किया है, 11 साल में बिना छुट्टी लिए काम किया है, उससे यह स्थिति है, उन्होंने बिहार चुनाव में दिखा दिया कि कैसे पीएम मोदी के नेतृत्व और बिहार में नीतीश के नेतृत्व में हुए काम पर मुहर लगी., विपक्ष ने पीएम, सीएम, डिप्टी सीएम तय कर लिया, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि उनके पैरों तले की जमीन कितनी खिसक गई.

सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि विपक्ष जातीय वैमनस्य पैदा कर रहा था. लालू यादव का फेमस 'भूरा बाल साफ करो' (नारा), चार जातियों के लिए दिया था. कांग्रेस हमेशा से जातियों को विभाजित करने का काम करती, कर्नाटक से लेकर हरियाणा तक यही किया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से मुकाबला करना है तो सीखें, हमें इल्जाम मत दीजिए बल्कि अपने अंदर झांककर देखिए.

जिसकी लाठी, उसकी भैंस-कांग्रेस

रंजीत रंजन ने कहा कि आज आप चुनाव जीत रह हैं तो आप कुछ भी बोल सकते हैं. जिसकी लाठी, उसकी भैंस. आप जो बोल रहे हैं, उसे ही लोग सुन रहे हैं, पर लोग आज प्रदूषण से लड़ रहे हैं, युवा बेरोजगारी से लड़ रहा है. उत्तराखंड में पेड़ काटे जा रहे हैं, सीबीआई और ईडी विपक्ष के पास जा रही है वोटिंग से तीन दिन पहले तक पैसे डालने की अनुमति आपको मिली हुई थी. यही नहीं चुनाव आयोग के चयन से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्यों हटाया? उसका जवाब आजतक नहीं मिला.

कांग्रेस सांसद ने कहा कि बिहार में घुसपैठियों का कितना शोर किया गया, लेकिन हकीकत में कितने घुसपैठियां थे, ये सब करके किसका ध्रुवीकरण करने का काम किया गया. इतना ही नहीं सोशल मीडिया से लेकर संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है. शोसल मीडिया पर नफरत फैलाने का काम किया जा रहा, पर हम सही तरीके से लोगों को समझाएंगे, गलत तरह से लोगों को भड़काने का काम कांग्रेस नहीं करती है.

रंजीता रंजन के बयान पर पलटरवार करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सोशल मीडिया पर नफरत फैलाना की बात कौन कर रहा है. पटना में इमारत-ए-शरिया के कार्यक्रम के दौरान कौन कह रहा था कि संविधान से ऊपर शरिया को बता रहे थे, वो कौन लोग हैं जो बोटी-बोटी करने की बात कर रहे थे. इंडिया गठबंधन के राज्यों की बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही जा रही है.

पीएम मोदी के हनुमान हैं चिराग-एलजेपी

एलजेपी (आर) के सांसद अरुण भारती ने कहा कि एलजेपी एक सहयोगी के रूप में मोदी सरकार में काम कर रही है. चिराग पासवान पीएम मोदी के हनुमान हैं. जनता के मुद्दे से सरकार थोड़ा अलग हुई तो चिराग ने बहुत धैर्य से बात रखी. पीएम ने उनकी बात रखी, उसे सरकार ने सुना और समाधान निकाला.

उन्होंने कहा कि बिहार में गठबंधन में सीट बंटवारा हो जाता है, सीएम की कुर्सी पर नहीं लड़ते. चिराग पासवान 180 से ज्यादा रैली करते हैं. चिराग अपने उम्मीदवारों की सीट पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन गठबंधन के सहयोगी की सीटों पर जरूर प्रचार करने पहुंचे, वहीं, विपक्ष आपस में ही लड़ता रहा, सीट शेयरिंग से लेकर सीएम तक की कुर्सी को लेकर.

मोदी को यूपी में सपा हराया- राजीव राय

सपा के सांसद राजीव राय ने कहा कि विपक्ष के फेल होने की बात की जा रही है. 2024 के चुनाव में यूपी में सपा ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को फेल करके दिखाया. इसी का नतीजा है कि मोदी सरकार आज बैसाखी पर टिकी है. इसीलिए मोदी को हराने में विपक्ष फेल नहीं है, बल्कि रणनीति के साथ हराया जा सकता है.

राजीव राय ने कहा कि एक समय था, जब डॉलर के मुकाबले पैसा कमजोर होता था तो मोदी जी क्या कहा करते थे, लेकिन आज क्यों चुप है. जीएसटी को कितनी धूम से लांच किया गया. लेकिन आज क्या हालत हैं. पेट्रोल की कीमत देखिए. रोजगार देने की दिशा में सरकार फेल है, चुनाव आते ही बीजेपी को घुसपैठिया नजर आते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही भूल जाते हैं. बंगाल में भी यही मुद्दा उठाया जा रहा है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं.

