Career Rashifal 11 December 2025 (करियर राशिफल): सिंह राशि वाले शुभ प्रस्तावों में वृद्धि पाएंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातक महत्व के कार्य गति पाएंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. तथ्यों पर ध्यान देंगे. सफलता प्रतिशत बेहतर रहेगा. व्यापार में तेजी रहेगी. विविध मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. समकक्ष सहयोग देंगे.

वृष: वृष राशि के लोग कामकाज में सहज बने रहेंगे. करियर व्यापार के प्रयासों में सुधार आएगा. लाभ में निरंतरता रहेगी. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. स्मार्टनेस बनाए रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन पर जोर बनाए रखेंगे. पद में सुधार होगा.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक करियर कारोबार में अपेक्षित सफलता पाएंगे. नियम पालन बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. कला प्रदर्शन के अवसर रहेंगे. व्यापार में सफलता बनेगी. जरूरी विषयों में तेजी रखें. वरिष्ठों की सुनेंगे.

कर्क: कर्क राशि के लोगों के पारंपरिक व्यापार में उछाल रहेगा. पेशेवरों से सामंजस्य बनाए रहेंगे. विभिन्न प्रयासों में गति रखेंगे. कार्य प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होंगे. वादा निभाएंगे.

सिंह: सिंह राशि के जातकों के श्रेष्ठ प्रयासों से सभी प्रभावित होंगे. कारोबार में उत्साहित रहेंगे. नवीन कार्यों पर ध्यान देंगे. शुभ प्रस्तावों में वृद्धि होगी. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी. साझा कार्यों में आगे रहेंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे.

कन्या: कन्या राशि के लोगों के व्यावसायिक मामले पूर्ववत् बने रहेंगे. पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी. सूझबूझ से आगे बढ़ें. अतार्किक बातों व अफवाहों पर ध्यान न दें. पेशेवरता पर फोकस बढ़ाएं. कामकाज में स्मार्टनेस रखें.

तुला: तुला राशि के जातकों का उद्योग व्यापार में प्रभाव बना रहेगा. कामकाजी रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. साहस व सूझबूझ से उम्दा प्रदर्शन करेंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को कारोबारी अवसरों को भुनाना चाहिए. कार्य ऊर्जा बढ़त पर रहेगी. विभिन्न मामलों में सहकारिता और प्रबंधन का भाव रखेंगे. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. उन्नति व विस्तार पर फोकस रखेंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों को महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता रखनी चाहिए. पेशेवर अपेक्षित गति बनाए रखेंगे. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. कार्ययोजनाएं सफल होंगी. लाभवृद्धि में बेहतर रहेंगे. व्यावसायिक संकल्पों को पूरा करेंगे.

मकर: मकर राशि के लोगों को पेशेवर अपेक्षाओं को पूरा करने के दबाव में बने रह सकते हैं. बहस विवाद से बचें. विविध मामले नियंत्रण में रखें. कार्यक्षमता व कर्मठता बढ़ाएं. बड़ों की सीख सलाह पर ध्यान दें. व्यर्थ दखल से बचें.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को उत्पादन पर फोकस बनाए रखना चाहिए. व्यावसायिक संबंध संवारेंगे. करियर कारोबार में प्रबंधन बेहतर रहेगा. सहयोग का भाव रहेगा. वाणिज्यिक कार्यों में उपलब्धि हासिल करेंगे. बड़ी सोच रखेंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों की कामकाज की गति संतुलित रहेगी. नौकरीपेशा तुलनात्मक करेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण व अनुशासन बनाए रखेंगे. लोभ व प्रलोभन में न आएं. पेशेवर मामले सजग बने रहेंगे. सफेदपोश ठगों से बचें. नेतृत्व क्षमता बढ़ाएं.

