आमिर ख़ान के फिल्मी क़िस्सों से अखिलेश के सियासी फॉर्मूले तक... 'एजेंडा आजतक 2025' के पहले दिन बना माहौल

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित ताज होटल में बुधवार, 10 दिसंबर को 'एजेंडा आजतक 2025' शानदार आगाज हुआ. पहले दिन राजनीति से लेकर सेना और बॉलीवुड तक की आवाजें गूंजी. यह देश का सबसे बड़ा न्यूज समिट और विचारों का महामंच है, जो 10-11 दिसंबर को आयोजित हो रहा है.

और पढ़ें

एजेंडा आजतक के 14वें संस्करण में सैकड़ों दर्शकों के बीच राजनीति, सेना के शौर्य, क्रिकेट, बॉलीवुड और समाज के मुद्दों पर गहन चर्चाएं हुईं.

कार्यक्रम की शुरुआत सिंगर दिवाकर शर्मा के 'वंदे मातरम' से हुई, जिसने माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया. इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कली पुरी ने स्वागत भाषण में कहा कि आजतक दर्शकों का भरोसा जीतने वाला चैनल है और पुतिन इंटरव्यू जैसी उपलब्धियां देश का गौरव बढ़ाती हैं.

यह भी पढ़ें: 'आजतक के इंटरव्यू से वैश्विक मीडिया में हेडलाइंस बनीं', "'आजतक के इंटरव्यू से वैश्विक मीडिया में हेडलाइंस बनीं', एजेंडा आजतक में पुतिन के इंटरव्यू पर बोलीं कली पुरी

'60 का सुपरस्टार'

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान '60 का सुपरस्टार' सत्र में पहुंचे और अपने संघर्षमय दिनों की कहानियां सुनाईं. उन्होंने बताया कि 'कयामत से कयामत तक' के बाद 'राख', 'अव्वल नंबर' जैसी फ्लॉप फिल्मों ने उन्हें सिखाया कि क्या सही है. महेश भट्ट के कॉल को ठुकराने का किस्सा सुनाते हुए आमिर खान ने कहा, "दो टारगेट एक साथ एंगेज कर सकते हो? मैंने कहा- जी सर..." आमिर ने कहा कि परफेक्शन ही उनका राज है, जो दर्शकों को प्रेरित कर गया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दलदल में फंसा करियर, "दलदल में फंसा करियर, फिर भी आम‍िर ने क्यों इनकार कर दी थी महेश भट्ट की मूवी?

'वीर तुम बढ़े चलो'

सेना के वीरों ने 'वीर तुम बढ़े चलो' सत्र में ऑपरेशन सिंदूर की दिलेरी भरी कहानियां बयां कीं. कर्नल कोषांक लांबा (वीर चक्र) ने बताया कि 10 मई 2025 को दुश्मन की फायरिंग का जवाब देते हुए उन्होंने दो टारगेट एक साथ निशाना बनाए. मेजर युद्धवीर सिंह (शौर्य चक्र) ने कहा, "हमने दुश्मन के इरादों को पस्त कर दिया."

नायब सूबेदार सतीश कुमार (वीर चक्र) और हवलदार अमित कुमार (सेना मेडल) ने अपनी बहादुरी से दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए. कली पुरी ने कहा कि आजतक ने इन वीरों के लिए घर बनाने की मुहिम चलाई, जो समय पर पूरी हुई.

यह भी पढ़ें: 'दो टारगेट एक साथ एंगेज कर सकते हो, मैंने कहा- जी सर...', "'दो टारगेट एक साथ एंगेज कर सकते हो, मैंने कहा- जी सर...', ऑपरेशन सिंदूर की दिलेरी की कहानियां

SIR पर अखिलेश के सवाल...

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 'पीडीए की फाइनल परीक्षा' सत्र में यूपी चुनाव 2027 को लेकर कई बातें कहीं. उन्होंने कहा, "सपा सरकार बनेगी तो गरीब महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये देंगे, बिहार के 10 हजार से ज्यादा."

Advertisement

बीजेपी पर आरोप लगाते हुए बोले, "SIR के मैपिंग ऐप बनाने वाली कंपनी ने उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, इसलिए 4 करोड़ लोगों को परेशानी. घुसपैठियों का आंकड़ा दो, वरना इस्तीफा दो." इसके साथ ही, उन्होंने PDA का फुल फॉर्म बताया- पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी. अखिलेश ने राम मंदिर पर कहा, "भगवान का बुलावा आएगा तो दर्शन जाएंगे."

यह भी पढ़ें: समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो गरीब महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये देंगेः अखिलेश यादव

इंडियन टीम के क़िस्से...

युवा क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने सत्र में क्रिकेट और फिल्मों का मजेदार कनेक्शन जोड़ा. उन्होंने कहा, "रोहित धुरंधर हैं, हार्दिक दबंग, चहल बाहुबली. खुद को 'ये जवानी है दीवानी' का टैग दिया." यशस्वी टीम के सबसे मेहनती खिलाड़ी पर बोले, "सब मेहनती हैं, लेकिन विराट भाई का डेडिकेशन कमाल है." उन्होंने पहले ODI शतक का किस्सा सुनाते हुए रोहित-विराट को थैंक्स कहा.

यह भी पढ़ें: धुरंधर हैं रोहित, "धुरंधर हैं रोहित, हार्दिक दबंग और चहल बाहुबली... यशस्वी ने बताया किस क्रिकेटर पर जमता है कौन सा फिल्मी अंदाज

नेपोटिज्म पर क्या बोलीं नुसरत भरूचा?

बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा 'दिल चोरी साड्डा हो गया' सत्र में बॉलीवुड के राज खोले. नुसरत प्रोपेगेंडा फिल्मों पर बोलीं, "फिल्में मनोरंजन के लिए होती हैं, प्रोपेगेंडा नहीं." मेल डॉमिनेटेड इंडस्ट्री को लेकर नुसरत ने कहा, "साउथ जैसी स्ट्रॉन्ग फीमेल फिल्में यहां कम बनती हैं, लेकिन कोशिश जारी है." नेपोटिज्म पर हंसते हुए बताया, "थिएटर से शुरूआत की, पापा ने काजोल की 'सपने' दिखाई तो सपना जागा." राजनीति पर बोलीं, "देश पर गर्व है."

Advertisement

यह भी पढ़ें: बॉलीवुड में बन रहीं हैं प्रोपेगेंडा फिल्में? एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने दिया जवाब

पहले दिन के सत्रों ने राजनीति से मनोरंजन तक नई दिशा दी. इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कली पुरी ने पहले दिन के प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कहा, "एजेंडा आजतक देश की आवाज मजबूत करता है." दर्शकों की तालियां और चर्चाएं दूसरे दिन की उत्सुकता बढ़ा गईं.

यह भी पढ़ें: 'आजतक के इंटरव्यू से वैश्विक मीडिया में हेडलाइंस बनीं', "'आजतक के इंटरव्यू से वैश्विक मीडिया में हेडलाइंस बनीं', एजेंडा आजतक में पुतिन के इंटरव्यू पर बोलीं कली पुरी

---- समाप्त ----