'एयर प्यूरिफायर अमीरों का चोंचला'... अब रूस में होगा योग', बोले बाबा रामदेव

एजेंडा आजतक 2025 के दूसरे और आखिरी दिन योग गुरु बाबा रामदेव शामिल हुए. 'बाबा का धन योग' सेशन में रामदेव ने पतंजलि, वंदे मातरम, योगी मॉडल, वजन घटाने के लिए आजकल इस्तेमाल हो रहीं दवाओं, इजेंक्शन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा जैसे कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय दी.

और पढ़ें

'रूस में योग होगा.. सनातन विश्व विजयी होगा'

बाबा रामदेव से जब पूछा गया कि आपने आजतक पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का इंटरव्यू देखा होगा जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है. हमने वहां झंडा गाड़ा है. अब आप रूस जा रहे हैं, आपने रूस से डील की है, क्या डील है इस बाते में कुछ बताएं, इस पर बाबा रामदेव ने कहा, 'हमारा कोई भी हिडन (छिपा हुआ) एजेंडा नहीं है. हमारा एजेंडा बस एक है कि अब रूस के घर-घर में भी भारत की तरह योग हो. वो लोग हेल्दी रहें, वेल्दी रहें और प्रास्परस (समृद्ध) रहें. और जब रूस के घर-घर में योग होगा तो सनातन भी विश्व विजयी बनेगा. यही हमारा एजेंडा है.'

जब उनसे पूछा गया कि केवल योग ही नहीं होगा, 'कुछ व्यापार भी होगा तो इस पर बाबा रामदेव ने कहा, अगर इसके जरिए कोई अर्थ (धन) आता है तो वो भी परमार्थ के काम में लगेगा.'

Advertisement

रूस के साथ डील पर बोले बाबा रामदेव

रूस से डील क्या हुई है, इस पर उन्होंने कहा, 'डील एक ही है कि वेलनेस को रूस के घर-घर में लेकर जाना और जो भारतीय ज्ञान और विरासत है, उसे वहां पर लेकर जाना है और रूस की जो अच्छी चीजे हैं उन्हें भारत लेकर आना है. आज पुतिन एक बड़े मजबूत विश्व नेता है. हमारे पास भी मोदी जी का नेतृत्व है जो दुनिया के सामने झुकता नहीं है. तो देशों में बहुत समानताएं हैं. दोनों देशों में गहरी मित्रता है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, झुका नहीं सकता.'

'मैं रूसी सीख रहा हूं'

इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आप खुद मॉस्को गए थे तो उन्होंने कहा, 'मैं जाने वाला हूं. मैं रूसी सीख रहा हूं. मेरे यहां बच्चे 10 भाषाएं सीखते हैं जिनमें जर्मन रूसी, चीनी, अरबी सभी शामिल हैं.'

'मैं नेता नहीं लेकिन मेरे पास लोगों की ताकत है'

आप योग गुरु हैं या बिजनसमैन. 'आप गलत कह रहे हैं. मैं कोई व्यापारी नहीं हूं. मैं योगी हूं. कर्म योगी हूं. मेरी इस देश के 99 पर्सेंट तक लोगों तक पहुंच है. मैं कोई राजनेता नहीं लेकिन मेरे पास ताकत है. मैं इस देश के कम से कम 5 से 10 करोड़ लोगों के वोट को मोबालाइज कर सकता हूं देश के हित के लिए.'

Advertisement

'मेरी 100 करोड़ से लोगों से ज्यादा लोगों तक पहुंच है. ये व्यापार से थोड़ी ही बन पाती है. अंबानी, अंडानी और टाटा-बिरला की पहुंच उनके प्रॉडक्ट्स से है. मेरी लोगों तक पहुंच सम्मान और तप से है. मैं देश का उपचार करता हूं, मेरे पास जो पैसा आता है, उसे परमार्थ में लगाता हैं. मेरे पास कोई इंच जमीन नहीं है. जो कपड़े कल पहनता था वो ही आज पहनता हूं. मैंने और बालकृष्ण से अपने लिए एक रुपया नहीं चाहा.'

'मेरे पास एक चवन्नी नहीं'

वो आगे कहते हैं, 'पतंजलि ने योग और आयुर्वेद को फैलाया है. दुनिया भर में 7000 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश करवाएं पतंजलि ने. हमारा एजेंडा देश को स्वस्थ बनाना है, चंद मुट्टी भर लोगों ने हेल्थ सिस्टम को कैद किया है. सिंथेटिक दवाएं दे रहे हैं. हमारा एजेंडा रोगमुक्त, नशमुक्त भारत बनाना है. इस देश को इतना समर्थ बनाना कि दुनिया देखे.'

उन्होंने कहा कि देश का पैसा देश में रहना चाहिए. हम पतंजलि के जरिए यही काम कर रहे हैं. आर्थिक गुलामी से भारत माता को मुक्ति दिलाने का हमारा काम है. देश में आर्थिक गुलामी ना होती तो हम इतने पीछे ना होते. देश को हल तरह की गुलामी से आजादी दिलाना ही हमारा लक्ष्य है.

'हमारी गोलियां नेचुरल हैं'

पतंजलि ने वजन घटाने वाली गोलियां निकाली हैं, इस पर बाबा रामदेव कहते हैं, 'हमारी कोई सिंथेटिक पिल नहीं है. हम नेचुरल चीजें की ही गोलियां बनाते हैं जिससे एक्स्ट्रा वेट कम होता है. मैं तो कहता हूं कि लौकी का जूस पियो. सुबह गुनगुना पीने से ही वजन कम हो जाएगा. मेरा कहना है कि आदमी के तन और मन पर दाग नहीं होना चाहिए.'

Advertisement

इसके बाद बाबा रामदेव से जब पूछा गया कि आप लोगों से बाहर जाकर पार्क में योग करते की सलाह देते हैं लेकिन दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल है तो बाहर जाकर प्रदूषण में कैसे एक्सरसाइज करें.

'एयर प्यूरिफाइयर अमीर लोगों का चोंचला'

इस पर उन्होंने कहा, 'AQI ज्यादा हो तो घर के पर्दे लगाकर योग कीजिए. 15 दिन में पर्दों को साफ कर लीजिए. मास्क लगा लीजिए कुछ देर के लिए. एयर प्यूरिफाइयर तो अमीर लोगों का चोंचला है.'

150 साल बाद वंदे मातरम पर चर्चा करना चाहिए. 'भारत हमारी मां मिट्टी का टुकड़ा नहीं है. हमारे लिए जमीन नहीं जमीर है. इस पर सार्थक बातचीत हो रही है. वंदे मातरम राष्ट्र के प्रति धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है. हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं वो बाबर गजनी नहीं हमारे ही हैं हमारे पूर्वज एक हैं.'

क्या आपने कभी राजनीति के बारे में नहीं सोचा, 'मेरे जैसे लोगों के लिए ये सुसाइड करने जैसा है. सत्ता क्या देगी जो मेरे पास नहीं है. मेरी इस देश के लोगों तक पहुंच है. मैं इस देश के लोगों को समर्थ बनाना चाहता हूं. मैं पुरुषार्थ का पुजारी हूं. जगाने का काम सन्यासी ही कर सकता है. नेता को लोग अवसरवादी मानते हैं'

क्या बाबा भी प्रोटीन पाउडर लेते हैं

Advertisement

बाबा रामदेव हेल्दी रहने के लिए क्या खाते हैं, 'क्या आप भी कोई प्रोटीन पाउडर लेते हैं. इस पर बाबा रामदेव ने कहा, मैं कोई प्रोटीन पाउडर नहीं लेता हूं. मैं सुबह 3 बजे उठता हूं.मेरी सुबह करोड़ों लोगों के साथ शुरू होती है. अगर मैं नहीं उठूंगा तो धोखा होगा लोगों के साथ.'

जीएसटी के लिए मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया है.बिहार में जाति के आधार पर वोट बांटना ठीक है. हमारी मूल जाति मनुष्य जाति है. मैं जाति को नहीं मानता. हम सब भारतीय हैं. हम सब सनातनी हैं.

रोहिंग्या पर क्या बोले रामदेव

बाबा रामदेव ने कहा, 'रोहिंग्या और जितने भी घुपठैइये हैं उन्हें बाहर निकाना चाहिए. पहले बाबर आया अंक्राता लाया. हमारे देश को उन्होंने लूटा फिर अंग्रेजी ने लूटा, घुसपैठियों को पनाह देना अज्ञानता है. जो लोग दूसरी बाबरी मस्जिद पर बात कर रहे हैं मैं कहता हूं कि बाबरी पर बात करने वाला बर्बाद हो जाएगा.'

फास्टिंग से शरीर को ढेरों फायदे

डिजिटल उपवास और इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी चीजों पर भी बाबा रामदेव ने अपनी राय दी. उन्होंने कहा कि मैं तो इतने सालों से कह रहा हूं कि उपवास जरूरी है. पेट, दिल और दिमाग तीनों को फुर्सत दो. डिजिटल फास्टिंग 8 से 10 घंटे की होनी चाहिए जिसमें आप सभी प्रकार के डिजिटल माध्यम से दूर रहें. यह दिमाग की फास्टिंग होगी और इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्थ के लिए है. दिन में एक बार खाएं. वाणी का भी उपवास करें जिसके लिए मौनव्रत रखें.

Advertisement

भारत धार्मिक सौहार्द का देश है लेकिन पिछले कुछ सालों से देश में हिंसा की घटनाए बहुत बढ़ गई हैं, इस सवाल पर बाबा रामदेव ने कहा, 'बकरीद के नाम पर कोई बकरी तो कोई गाय काट रहा है. दुनिया वीगन बन रही है. किसी की भी भावना को आहत नहीं किया जाना चाहिए. मैं मांसाहार का समर्थन नहीं करता लेकिन गाय को छोड़कर बाकी सब खा लो. हर एक बात लिमिट में होनी चाहिए.'

'योगी बहुत उपयोगी है'

इस वक्त योगी मॉडल की बहुत चर्चा हो रही है. आप क्या कहेंगे, इस पर बाबा रामदेव ने कहा, 'योगी बहुत उपयोगी है, ये तो मोदी भी कह रहे हैं. इस देश के पीएम, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सभी योगी हैं. सभी को योगी होना चाहिए.'

---- समाप्त ----