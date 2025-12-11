Arthik Rashifal 11 दिसंबर 2025: कन्या राशि वाले न्यायिक मामलों में रहेंगे सजग, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों का वित्तीय पक्ष मजबूत बना रहेगा. लेनदेन में सहज रहेंगे. लाभ पर फोकस बना रहेगा. आर्थिक नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा. पेपरवर्क और स्पष्टता रखेंगे. आर्थिक पक्ष प्रभावशाली रहेगा. बैंकिंग मामले संवरेंगे.

वृष: वृष राशि के लोगों के आर्थिक मामले नियंत्रण में रहेंगे. भवन वाहन के प्रयास गति लेंगे. घर में भौतिक सुविधाएं बढ़ेंगी. लेनदेन में अनुशासन रखेंगे. बड़प्पन की सोच से काम लें. आवश्यक वस्तुओं को जुटाने में सफल रहेंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों के लाभ और प्रभाव में वृद्धि होगी. कार्य विस्तार उम्मीद के अनुरूप बना रहेगा. पेशेवर यात्रा हो सकती है. मामले लंबित रखने से बचें. वचन वादा पूरा करें. भेंटवार्ता सफल रहेगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी.

कर्क: कर्क राशि के लोगों के लाभ और संग्रह के प्रयास बेहतर बने रहेंगे. धनधान्य के संरक्षण में रुचि बढ़ेगी. सुख वैभव में वृद्धि होगी. संपत्ति के मामले सधेंगे. विविध सकारात्मक परिणाम बनेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा.

सिंह: सिंह राशि के जातकों की लाभ में वृद्धि से मनोबल बढ़ेगा. साख में वृद्धि होगी. इच्छित अनुबंध हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. धनधान्य को बल मिलेगा. आर्थिक पक्ष संवरेगा. बचत कार्यों को बढ़ाएंगे. आधुनिक मामलों में रुचि रखेंगे.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को आर्थिक लेनदेन में असावधानी से बचना चाहिए. करियर व्यवसाय में स्पष्टता रखें. खर्च निवेश बढ़ा रह सकता है. न्यायिक मामलों में सजग रहेंगे. धूर्त से दूरी बनाएं. बहस विवाद में न पड़ें. बजट पर नियंत्रण बढ़ाएं.

तुला: तुला राशि के जातकों को आर्थिक लक्ष्यों को पाने में सफलता मिलेगी. धनधान्य में वृद्धि बनी रहेगी. लेनदेन के प्रयास आगे बढ़ेंगे. विभिन्न मामलों में गति आएगी. सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे. लाभ उछाल पर बनाए रखेंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ाना चाहिए. अधिकारियों से नजदीकियों को बढ़ाएंगे. साझेदारी को बल मिलेगा. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. पैतृक पक्ष प्रसन्न रहेगा. वित्तीय हितों के साधने में सफल होंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों को लाभ में वृद्धि उत्साहित रखेगी. वित्त प्रबंधन मजबूत बना रहेगा. प्रभावशाली लोगों का समर्थन पाएंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. सहज संवाद बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी. योजनाओं में गति आएगी.

मकर: मकर राशि के लोगों को वित्तीय लेनदेन में स्पष्टता रखनी चाहिए. करियर व्यवसाय में सूझबूझ बढ़ाएं. आर्थिक पक्ष साधारण रहेगा. करीबियों की मदद से कार्य साधेंगे. सजगता से काम लेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. जोखिम लेने के भाव से बचें.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों की आर्थिक योजनाएं गति लेंगी. टीम वर्क पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. सबकी सीख सलाह से निर्णय में सहजता रहेगी. अधिकारी सहयोगी होंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों को आर्थिक कार्य सावधानी से आगे बढ़ाना चाहिए. लोन व उधार संबंधी मामले पक्ष में बनेंगे. विपक्ष के प्रति सजग बने रहें. जरूरी कार्य समय पर करें. आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें. सेवाक्षेत्र पर जोर रहेगा. सक्रियता बनाए रहें.

