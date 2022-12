राजनीति में 'TINA' विदेशी कॉन्सेप्ट, हमारे यहां 'SITA' चलता है, क्यों बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी

राजधानी दिल्ली में विचारों का महामंच 'एजेंडा आजतक' दूसरे दिन भी जारी है. कार्यक्रम में राजनीति से लेकर मनोरंजन और खेल जगत से जुड़ी नामचीन हस्तियां हिस्सा ले रही हैं. '24 का चक्कर' सेशन में अलग-अलग पार्टियों के 4 राज्यसभा सांसदों ने हिस्सा लिया. इनमें शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी (Priyanka Chaturvedi) भी शामिल थीं. इनसे सवाल-जवाब कर रही थीं आजतक की वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप.

प्रियंका चतुर्वेदी से पूछा गया कि क्या पूरे देश में विपक्ष एकजुट होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता ज़रूरी है, लेकिन यहां मोदी बनाम 'सब' नहीं बल्कि, मोदी बनाम महंगाई है. लोकतंत्र के नियमों को मिट्टी में मिला दे रहे हैं क्या जनता देख नहीं रही. जो बड़बोलापंती करते हैं उन्हें सरकार जवाब दे देती है.

'80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की ज़रूरत क्यों पड़ी?'

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आप बार-बार महंगाई की तुलना अमेरिका से कर रहे हैं, लेकिन पहले जनता को बताएं तो, कि उनका पर कैपिटा इनकम क्या है और हमारे देशवासियों का क्या है. बार-बार गरीबी की बात करते हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देने का दावा करते हैं. आज इतने लोगों को मुफ्त राशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी, क्योंकि आप बेरोज़गारी बढ़ा रहे हैं. और आप उसपर चर्चा नहीं करने दे रहे.

'प्रधानमंत्री मजबूत, जनता मजबूर'

उन्होंने कहा कि एक समय इंदिरा गांधी जी का था और अब हम नरेंद्र मोदी जी का समय देख रहे हैं. दोनों की लीडरशिप में अंतर है. इंदिरा गांधी ने जनता की बात की, ये अपने बारे में बात करते हैं. ये कहते हैं इन्हें प्रधानमंत्री मजबूत चाहिए, लेकिन दुख इस बात का होता है कि यहां हालत ये है कि प्रधानमंत्री तो मजबूत होते जा रहे हैं लेकिन जनता मजबूर होती जा रही है और हमें जनता की आवाज़ रखनी है.

'हम SITA को मानते हैं'

विपक्ष को लेकर भी उन्होंने अपना बात रखी. प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि विपक्ष के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि कोई विकल्प नहीं है. अरे राजनीति में TINA- There Is No Alternative तो गैर भारतीय कॉन्सेप्ट है, विदेशी कॉन्सेप्ट है. हमारे यहां पर SITA है. SITA यानी Someone Is There Always. विपक्ष की सरकार की बात करें तो यूपीए सरकार बहुत अच्छी चली है, आप आंकड़े देख लीजिए. जनता ने उस सरकार को सपोर्ट किया था.

'Personality Cult इस देश में असफल रहा'

उन्होंने कहा कि Concentration of power नहीं होना चाहिए, बल्कि Decentralization of power होना बहुत ज़रूरी है. जब Concentration of power होता है तो हमारी संस्थाएं जैसे ED मजबूर हो जाती हैं. सबको मजबूर कर देना, सारी संस्थाओं की स्वतंत्रता खत्म कर देना, प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है. Personality cult इस देश में असफल प्रथा रही है.