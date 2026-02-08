scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पाकिस्तान की क्रिकेट लीग PSL में खेलेगा बॉलीवुड फिल्ममेकर का बेटा? वायरल दावे पर दी सफाई

फिल्ममेकर विधु विनोद चोपड़ा के बेटे अग्नि देव चोपड़ा को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट लीग PSL 2026 में हिस्सा लेंगे. अब इसपर क्रिकेटर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पूरी सच्चाई बताई है.

Advertisement
X
विधु विनोद चोपड़ा के बेटे अग्नि देव (Photo: Instagram @agnidevchopra)
विधु विनोद चोपड़ा के बेटे अग्नि देव (Photo: Instagram @agnidevchopra)

बॉलीवुड की नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म '12वीं फेल' बनाने वाले फिल्ममेकर विधु विनोद चोपड़ा के बेटे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. डायरेक्टर के बेटे क्रिकेटर अग्नि देव चोपड़ा का नाम पाकिस्तान की क्रिकेट लीग PSL 2026 से जुड़ रहा है, जिससे सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई है. 

PSL में खेलेंगे अग्नि देव चोपड़ा?

अग्नि देव चोपड़ा एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, जो इंडिया में मिजोरम की टीम के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते थे. पिछले एक साल से अग्नि अमेरिका में अपनी क्रिकेटिंग जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं. उन्हें वहां की प्रीमियर लीग्स में भी खेलते हुए देखा गया है. मगर अब अग्नि देव के पाकिस्तान प्रीमियर लीग (PSL) में खेलने की खबर सामने आई है, जिससे हर कोई हैरान है. 

सम्बंधित ख़बरें

Sunny Leone talks about her mother demise
मां के निधन के वक्त घर पर नहीं थीं सनी लियोनी, होता है पछतावा, बयां किया दर्द
Rhea Chakraborty, Rhea Chakraborty sushant, Rhea Chakraborty jail
सुशांत के जाने से दर्द में थीं रिया चक्रवर्ती, मजबूरी में छोड़नी पड़ी एक्टिंग
Arijit Singh
'टॉक्सिक कल्चर' की वजह से अरिजीत ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग? अरमान ने बताया
Ayesha Khan talks about shooting Dhurandhar song Shararat
पीरियड्स में 'धुरंधर' एक्ट्रेस ने शूट किया था शरारत गाना, दर्द से निकले थे आंसू
O Romeo legal battle
'ओ रोमियो' को कोर्ट से राहत, फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग खारिज

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर PSL के 11वें एडिशन के लिए ऑक्शन में भाग ले रहे प्लेयर्स की लिस्ट सामने आई, जिसमें अग्नि देव का नाम भी शामिल है. उन्हें 6,00,000 पाकिस्तानी रुपये की बेस प्राइस पर रखा गया. लेकिन इस न्यूज को अब अग्नि देव ने खुद सामने से खारिज किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करके इस बात की सफाई दी है कि वो PSL का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं. ये खबर झूठी है.

Advertisement

उनकी मां अनुपमा चोपड़ा ने भी X पर अपने बेटे की स्टोरी का स्क्रीनशॉट शेयर किया है. अग्नि देव ने अपने बयान में लिखा, 'मेरे नाम पर टूर्नामेंट को लेकर फेक और गलत खबरें फैलाई जा रही हैं. मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने PSL में नाम नहीं जुड़वाया है. मैं अभी पूरी तरह से अमेरिका में अपने क्रिकेट करियर पर फोकस कर रहा हूं और अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान दे रहा हूं. सबसे गुजारिश है कि ऐसी गलत जानकारी ना आएं और अफवाहों का शिकार ना बनें.'

अग्नि देव चोपड़ा का जन्म 1998 में हुआ था. उनके पिता विधु विनोद चोपड़ा इंडस्ट्री के एक पॉपुलर और सक्सेसफुल फिल्ममेकर्स में एक हैं, जिन्होंने 'परिंदा', 'मुन्नाभाई एमबीबीएस', 'पीके', 3' इडियट्स' जैसी दमदार फिल्में बनाई हैं. उनकी मां अनुपमा चोपड़ा भी एक जानी-मानी फिल्म क्रिटिक हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement