पति को छोड़, मिस्ट्री मैन के प्यार में वड़ा पाव गर्ल? सीक्रेट रिश्ते का खुलेगा राज, बोलीं- सबका जवाब देंगे

वड़ा पाव गर्ल और उनके पति युगम गेरा के बीच चल रहे विवाद के बीच चंद्रिका का एक मिस्ट्री मैन संग वीडियो वायरल हो रहा है. वो शख्स कौन है, इसका खुलासा 8 फरवरी को होगा. फैंस इस दिन के लिए उत्सुक हैं और कई तरह की अटकलें लगा रहे हैं.

मिस्ट्री मैन संग दिखीं चंद्रिका दीक्षित (Photo: Instagram @kon_mysteryman)
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित की शादीशुदा लाइफ में खटपट चल रही है. पति युगम गेरा संग उनका झगड़ा पब्लिक हो चुका है. इस बीच चंद्रिका को किसी मिस्ट्री मैन संग वीडियो बनाते हुए देखा जा रहा है. दोनों को यूं साथ देख फैंस ने उनके रिश्ते पर सवाल उठाए हैं. ये शख्स कौन है, जल्द इसकी पहचान रिवील होने वाली है.

कौन है चंद्रिका संग दिखने वाला ये शख्स?

चंद्रिका दीक्षित ने इंस्टा पर एक वीडियो पोस्ट किया है. जिसमें वो उन्हें लेकर मीडिया में आ रही खबरों से परेशान दिख रही हैं. वो नाराज होते हुए मिस्ट्री मैन से कहती हैं- तुझे पता है मीडिया वाले क्या नाम दे रहे हैं तुझे? क्या-क्या छाप रहे हैं वो हमारे बारे में, मिस्ट्री मैन. शख्स ने कहा- मिस्ट्री मैन...ड्रामा..सबका जवाब देंगे. तभी वड़ा पाव गर्ल ने पूछा- कब देगा? शख्स ने बताया कि वो 8 तारीख को सभी बातों का जवाब देगा. उस दिन सब पता चलेगा.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chandrika Gera (@chandrika.dixit)

वड़ा पाव गर्ल का ये वीडियो यूजर्स के बीच वायरल हो रहा है. लोगों का कहना है 8 फरवरी को ऐसा क्या है जो चंद्रिका और उनके साथ दिखने वाला शख्स बड़ा खुलासा करने वाले हैं. किसी ने कहा ये दोनों ही ड्रामेबाज हैं. तो कुछ यूजर्स का मानना है शायद चंद्रिका अपने किसी प्रोजेक्ट को रिवील करने वाली हैं. वैसे यूजर्स तो पति संग उनके झगड़े को भी नाटक बता रहे हैं. देखना होगा 8 तारीख को क्या खुलासा होता है.

सबसे मजेदार बात ये है कि चंद्रिका ने 'कौन मिस्ट्री मैन' नाम का एक इंस्टा अकाउंट भी खोला है. इसमें शख्स संग अपनी वीडियो, फोटो शेयर की है. एक फोटो में वो मिस्ट्री मैन की बांहों में दिख रही हैं. इस अकाउंट को बस चंद्रिका ही फॉलो करती हैं. एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें वड़ा पाव गर्ल मांग में सिंदूर लगाए सजी धजी बैठी हैं. मिस्ट्री मैन संग इस वीडियो में उनकी नजदीकियां दिखती हैं. दोनों साथ में काफी खुश लगे. ये वीडियो देखने के बाद कईयों ने चंद्रिका से दूसरी शादी पर भी सवाल किए थे. हालांकि किसी भी सवाल का उन्होंने अभी तक वाजिब जवाब नहीं दिया है.

