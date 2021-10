Umar Riaz की फुटेज काटने पर Bigg Boss मेकर्स पर भड़के फैंस, पूछा- इतने बायस्ड क्यों?

बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट उमर रियाज को शो में एंट्री करने से पहले ही फैंस का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था. शो में उमर का खुशमिजाज और एग्रेसिव दोनों तरह का अंदाज देखने को मिल रहा है. लेकिन ज्यादातर एपिसोड में सबसे ज्यादा फुटेज करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, शमिता शेट्टी और जय भानुशाली की ही दिखाई जाती है, जबकि लाइव फीड में उमर गेम में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं. ऐसे में उमर के फैंस शो के एपिसोड्स से उनकी फुटेज को कट करने के लिए शो के मेकर्स को ट्रोल कर रहे हैं.

मेकर्स पर लगा उमर की फुटेज काटने का आरोप

बीते दिन के एपिसोड की बात करें तो कैप्टेंसी टास्क में उमर का सबसे ज्यादा योगदान था. शमिता को उन्हें दो बार डिसक्वालिफाई भी करना पड़ा था. टास्क से बाहर करने पर उमर की शमिता से जबरदस्त लड़ाई भी हुई थी. लेकिन एपिसोड की लाइमलाइट करण कुंद्रा और तेजस्वी को दे दी गई. ऐसे में उमर के फैंस सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि मेकर्स उमर की फुटेज को जानकर कम दिखा रहे हैं और तेजस्वी और करण पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं.

मेकर्स को ट्रोल कर रहे उमर के फैंस

सोशल मीडिया पर बिग बॉस के मेकर्स को काफी ट्रोल किया जा रहा है. उमर के फैंस उनकी फुटेज के साथ छेड़छाड़ करने पर शो के मेकर्स को जमकर फटकार लगा रहे हैं और उन्हें बायस्ड बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- कलर्स उमर रियाज को एपिसोड में क्यों नहीं दिखा रहा है? वो पूरे दिन एंटरटेन करते हैं, लेकिन चैनल सिर्फ 4-5 लोगों को ही ऑडियंस पर थौप रहा है. आप उमर के स्ट्रॉन्ग होने से इतना डर क्यों रहे हैं. आप इतने बायस्ड क्यों हैं?

यहां देखें यूजर्स क्या कह रहे हैं-

Why is @ColorsTV @EndemolShineIND @BeingSalmanKhan @banijaygroup not showing #UmarRiaz in main episode? He entertains entire day by the channel wants to force 4-5 people on audience! Why are u so scared of how strong Umar is! Why are u so biased? @OrmaxMedia — Sangeeta Dagar (@Sangs_3) October 28, 2021

एक दूसरे यूजर ने लिखा- "बिग बॉस एक पर्सनालिटी बेस्ड रियलिटी शो माना जाता है. लेकिन कुछ कंटेस्टेंट्स को फेवर करना, हमेशा बायस्ड रहना, एंटरटेनमेंट के नाम पर जबरदस्ती के लव एंगल्स दिखाना बहुत ही गलत है. आप उमर रियाज का कंटेंट क्यों नहीं दिखा रहे हैं?"

As an audience we feel cheated@BiggBoss is suppose to be a personality based reality show! But favouring some contenders, always being biased, forcing scripted love angles in the name of entertainment is pathetic! Why are u not showing #UmarRiaz's content?#UmarIsTheBoss #BB15 pic.twitter.com/Jm7bgj5vYR — Raha (@rahamridha1) October 28, 2021

There is lot of difference in main episodes and live feeds! All of #UmarRiaz content is scraped! He is most entertaining person in #BB15 @ColorsTV nt giving a fair chance to a potential winner is not how u play a game! Audience isnt stupid! We are tired of watching shit content! — Sangeeta Dagar (@Sangs_3) October 28, 2021

Bilkul boring episode specially first 30 minutes .@BiggBoss Please show #UmarRiaz clips aap uski clips ko main episode mein nahin dikhate . Aap #UmarRiaz ki clips nahin dikhate isliye ab @BiggBoss dekhne mein bilkul maja nahin aata — Amazing stars (@ya92110293) October 28, 2021