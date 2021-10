अंडरगारमेंट्स में Sabyasachi के मंगलसूत्र को फ्लॉन्ट करती दिखीं मॉडल्स, यूजर्स बोले- ये हिंदू संस्कृति पर हमला

फेमस फैशन डिजाइनर सब्यासाची इन दिनों ट्रोलर्स के निशाने पर हैं. यूनीक आउटफिट्स और खूबसूरत ब्राइडल कलेक्शन के लिए मशहूर सब्यासाची के कपड़े और डिजाइन्स आम जनता से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक के फेवरेट हैं. लेकिन बुधवार को उनके नए ज्वैलरी एड कैंपेन की तस्वीरें वायरल होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

सब्यासाची ने लॉन्च किया न्यू ज्वैलरी कलेक्शन

सब्यासाची ने 'इंटीमेट फाइन ज्वैलरी' के नाम से अपना न्यू ज्वैलरी कलेक्शन लॉन्च किया है. उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कई मॉडल्स की तस्वीरें शेयर की गई हैं, जिसमें वो ब्रांड के न्यूली लॉन्च मंगलसूत्र को फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रही हैं.

अंडरगारमेंट्स पहनकर मॉडल्स ने फ्लॉन्ट किए मंगलसूत्र

न्यू ज्वैलरी के प्रोमोशनल एडवरटाइजमेंट में हेट्रोसेक्सुअल और सेम सेक्स के कपल द रॉयल बंगाल मंगलसूत्र को पहनकर पोज करते हुए दिखाई दिए. यह सब्यासाची के इंटीमेट ज्वैलरी कलेक्शन का ही पार्ट हैं. इन फोटोज में मॉडल्स अंडरगारमेंट्स पहन कर मंगलसूत्र को फ्लॉन्ट करते हुए भी नजर आ रही हैं.

सब्यासाची पर भड़के यूजर्स

एड कैंपेन की तस्वीरें सामने आते ही कई सोशल मीडिया यूजर्स सब्यासाची पर भड़क रहे हैं और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. कई नाराज सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि यह एडवरटाइजमेंट हिंदू संस्कृति पर हमला है और धार्मिक भावनाओं को आहत करता है.

एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में सब्यासाची को फटकार लगाते हुए कहा- आप क्या एडवरटाइज कर रहे हो? अब इस ज्लैरी को कोई नहीं पहनेगा, क्योंकि आप दुनिया को दिखा चुके हो कि अगर मैं ये ज्वैलरी पहनूंगी तो मुझे भी चीप होना पड़ेगा. प्लीज अपने कैंपेन का ख्याल रखें.

एक दूसरे यूजर ने लिखा- यह बहुत शर्मनाक है. कभी नहीं खरीदूंगी.

यहां देखें यूजर्स किस तरह ट्रोल कर रहे हैं-

Really sabyasachi??

What's wrong with u these days,

Who sell Mangalsutra like this.

If u have guts sell burkha, tabij in this manners??

Stop Hindu discremation #Sabyasachi pic.twitter.com/KL2DiqDIAI — Kanan Shah (@KananShah_) October 27, 2021

This is shameful Act @sabya_mukherjee



You are selling the Mangal sutra by promoting nudity & obscene content with a hashtag #intimatefinejewellerybysabyasachi



This is intentional hurting of Hindu sentiments



Delete this post ASAP.



Link of insta post :- https://t.co/oQkhulxKmS pic.twitter.com/u0jlSoaFhT — Yukti Rathi (@AdvYuktiRathi) October 27, 2021

Mangalsutra looks like this #Sabyasachi



It's not a random piece of fashion jewellery, it indicates the love and commitment the husband and wife have towards each other. pic.twitter.com/HB3r4Aa4A4 — Sheetal Chopra 🇮🇳 (@SheetalPronamo) October 27, 2021

No other way to show 'Mangalsutra' ?

What are u actually selling #Sabyasachi ?

Matlab kuch bhi!!!!!#jewellery @ShefVaidya pic.twitter.com/iFwXgh40lW — Bhagyashri Patwardhan (@bvpat2501) October 27, 2021