मशहूर TV एक्टर ने दो बार रचाई शादी, 11 साल बाद टूटा घर, बोला- अलग हो गए...

टेलीविजन एक्टर कृप कपूर सूरी ने 11 साल की शादी के बाद पत्नी सिमरन कौर से तलाक को कंफर्म किया है. दोनों की एक बेटी है, रे कपूर सूरी. तलाक के बाद दोनों मिलकर बेटी की साथ में परवरिश करेंगे.

कृप कपूर सूरी का हुआ तलाक (PHOTO: Instagram@iamkrripkapursuri)
नए साल पर टेलीविजन एक्टर कृप कपूर सूरी को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है. एक्टर शादीशुदा जिंदगी में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. कृप सूरी ने कंफर्म किया है कि वो शादी के 11 साल बाद पत्नी सिमरन कौर से अलग हो रहे हैं. ये ऐलान सिमरन के एक इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद आया, जिसने सोशल मीडिया पर उनकी रिलेशनशिप को लेकर खूब अफवाहें फैला दीं.

एक्टर ने कंफर्म किया तलाक 
उड़ने की आशा शो में अपने रोल के लिए फेमस कृप हाल ही में मीडिया की सुर्खियों में थे, क्योंकि ऑनलाइन उनके अलगाव की खबरें तेज हो गई थीं. तलाक की खबरें सामने आने के बाद उन्होंने टाइम्स नाउ से कहा, हां, हम अलग हो गए हैं. इससे सारी अफवाहें खत्म हो गईं और कपल के तलाक की पुष्टि हो गई. 

टीवी एक्टर कृप कपूर सूरी ने कन्फर्म किया है कि वो और उनकी पत्नी सिमरन कौर सूरी करीब 11 साल की शादी के बाद अलग हो गए हैं. ये ऐलान सिमरन के एक इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद आया, जिसने सोशल मीडिया पर उनकी रिलेशनशिप को लेकर खूब अफवाहें फैला दीं. दोनों की एक बेटी है, रे कपूर सूरी. इससे पहले 2024 में भी डिवोर्स की अफवाहें आई थीं, जिन्हें उन्होंने खारिज कर दिया था. 

A post shared by Krripp kapur (@iamkrripkapursuri)

2024 में जब कपल के रिलेशनशिप पर सवाल उठे, तो कृप ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे एक बात समझ नहीं आती. जब भी मैं अपने सोशल मीडिया पर कुछ लिखता हूं, वो दर्द, एहसास, सिर्फ मेरी वाइफ तक सीमित क्यों हो जाता है? दुनिया में कोई भी कपल ऐसा नहीं जो ऊपर-नीचे ना झेले और ये जरूरी भी है. लेकिन हम साथ हैं. हम अलग नहीं हुए, साथ रह रहे हैं. मुझे उसे जिंदगी में पाकर बहुत लकी फील होता है. वो भगवान की दी हुई बेस्ट गर्ल है. वो हमेशा मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ रही. उसने मुझे एक कमाल की बेटी दी. 

एक बेटी के हैं पेरेंट्स 
सिमरन और कृप की शादी को 10 साल से ज्यादा हो चुके थे. कृप और सिमरन की पहली शादी दिसंबर 2014 में सिंपल तरीके से हुई थी, फिर 5 अगस्त 2015 को करीबी दोस्तों-रिश्तेदारों के बीच धूमधान से शादी की. 19 जनवरी 2020 को उनकी बेटी रे का जन्म हुआ, जो उनके लाइफ का बड़ा मोमेंट था. 

कृप और सिमरन के तलाक की खबरों ने फैन्स को बड़ा झटका दिया है.

---- समाप्त ----
