The Kapil Sharma Show Twitter Review: ऑडियंस को नहीं भायी कपिल शर्मा की कॉमेडी, बोले- कृष्णा को वापस लाओ

फैंस का इंतजार फाइनली खत्म हो गया है. कपिल शर्मा के शो के नए सीजन का आगाज हो चुका है. शनिवार को द कपिल शर्मा शो का प्रीमियर हुआ. शो में कपिल के फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार ने पहले गेस्ट के तौर पर शिरकत की. फैंस को कपिल का ये शो जहां बेहद पसंद आया वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी उम्मीदों पर वे खरे नहीं उतर पाए.

कृष्णा की खली कमी

पहले एपिसोड में अक्षय कुमार अपनी फिल्म कठपुतली का प्रमोशन करने पहुंचे थे. उनके साथ रकुल प्रीत, सरगुन मेहता, चंद्रचूर सिंह और जैकी भगनानी भी मौजूद थे. कपिल और अक्षय की केमिस्ट्री वैसे भी लोगों को काफी लुभाती है. कपिल पर दिए अक्षय के वन लाइनर्स पर ऑडियंस हंसती ही रह जाती है. बावजूद इसके ट्विटर पर शो को लेकर मिक्सड रिएक्शन देखने को मिला. इस दौरान अक्षय कुमार का जन्मदिन भी सेट पर ही सेलिब्रेट किया गया.

शो की शुरुआत इस बार अक्षय कुमार ने की, जहां उन्होंने सबको नई कास्ट से इंट्रोड्यूस कराया. कपिल शर्मा हमेशा की तरह कप्पू शर्मा के रूप में ही जाने गए. वहीं कई पुराने कलाकारों के बीच नए कॉमेडियन शामिल हुए. सभी को फ्रेश किरदार के साथ सामने लाया गया. लेकिन शो पर लोगों ने कृष्णा अभिषेक और भारती सिंह को मिस किया. शो का पहला एपिसोड एयर हो जाने के बाद लोगों ने ट्विटर पर रिएक्शन्स की बाढ़ लगा दी. कुछ लोग जहां द कपिल शर्मा शो के नए अवतार से क्लीन बोल्ड दिखाई दिए. वहीं कुछ लोगों को सिर्फ निराशा ही महसूस हुई. कई लोगों ने शो को बोरिंग बताया और कहा कि अब वो पुरानी बात नहीं रही.

#KapilSharmaShow. Just watched the ep. 1. Sorry to say it is going downward spiral. New additions are totally disappointing. — Sujit Gupta (@rksuji) September 11, 2022

The first episode of #TheKapilSharmaShow season 4 was a bang! New set,new characters, creativity,fun everything was a wholesome!🔥Our happiness returns just loved it! Thankyou for the laughter ride! You guys nailed it!😂Perfect!Salute @KapilSharmaK9 & team,We love you forever❤️🖤 pic.twitter.com/ie7T30Cmu5 — Anamika (@KapilzLoverx__) September 10, 2022

Now watching the kapil sharma show but i miss sapna😂#TheKapilSharmaShow #AkshayKumar𓃵 pic.twitter.com/olKptrEasw — khiladi Girl (@khiladi_girl__) September 10, 2022

Saw the first episode of Kapil Sharma show….It is so boring and no laughter at all…Poor cast & content. Not worth the time. Where is Krishna or Sunil grover?? Bekaar show!!! #KapilSharmaShow — Mandy (@Mandy59712728) September 11, 2022

It will be a big concern for Sony TV in future to realize & come to terms that the worst Kapil Sharma show they have ever conceptualized & relayed on TV.

It is a pathetic https://t.co/YlGoPnPPXR artists introduced in the show do not match T OF Krushna alone — Ajit Mathur (@AjitMathur7) September 10, 2022

The craze for #TheKapilSharmaShow will forever remain unlimited!🔥 Trending at top! Keep going guys. Kudos to @KapilSharmaK9 & the whole team! You guys rocked!😂 All the love & best wishes ❤️ #KapilSharmaShow #KapilSharma pic.twitter.com/gtGN9cN0rX — Anamika (@KapilzLoverx__) September 10, 2022

कृष्णा अभिषेक के सपना वाले कैरेक्टर को फैंस ने शो पर काफी मिस किया. खबरें थी कि कृष्णा, कपिल से अनबन की वजह से इस बार शो का हिस्सा नहीं बन रहे हैं. लेकिन बता दें कि कृष्णा मोनेटरी इश्यू की वजह से शो में शामिल नहीं हो सके हैं. इस बात की जानकारी खुद कृष्णा ने दी थी. मेकर्स पूरी कोशिश में हैं कि कृष्णा को किसी भी तरह शो पर वापस लाया जा सके.