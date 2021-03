कपिल शर्मा देंगे पूरे देश को हंसाने का मौका, टैलेंट हंट पर निकले शो के मेकर्स

द कपिल शर्मा शो जल्द ही एक बार फिर से छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रहा है. शो में इस बार पुराने चेहरों के साथ-साथ कुछ नए चेहरे भी नजर आएंगे और खास बात ये है कि ये नए चेहरे जनता में से ही हो सकते हैं. द कपिल शर्मा शो के मेकर्स को है कुछ ऐसे लोगों की तलाश जो कमाल की हंसाने वाली स्क्रिप्ट लिख सकें या फिर जिनमें हो लोगों को हंसा पाने का हुनर.

मेकर्स ने ट्वीट किया, "कपिल शर्मा शो की टीम ढूंढ रही है एक्टर्स और राइटर्स. ये है आपका मौका पूरे हिंदोस्तान को हंसाने का." शो के मेकर्स ने एक लिंक भी शेयर किया है जिसके साथ उन्होंने लिखा- अगर आप एक राइटर या एक्टर हैं तो आपके पास है मौका द कपिल शर्मा शो का हिस्सा बनने का. मालूम हो कि शो में अभी कृष्णा अभिषेक, किक्कू शारदा, भारती सिंह, सुमोना चक्रवर्ती, चंदन प्रभाकर और अर्चना पूरण सिंह पहले से ही काम कर रहे हैं.

SKTV के CEO नदीम कोशियरी ने कहा, "जहां कपिल शर्मा और शो की बाकी की कमाल की स्टार कास्ट देशभर में एक जाना पहचाना और लोकप्रिय नाम हैं, हम हर रोज ऑडियंस को कुछ नया और एक्साइटिंग देने की कोशिश कर रहे हैं. नई कास्ट और टीम को हायर किया जाना यहां पर उसी ऑब्जेक्टिव का हिस्सा है." इस बारे में कपिल शर्मा ने कहा कि वह नई टीम को लेकर काफी एक्साइटेड हैं.

