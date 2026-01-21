शाही महल से कम नहीं है 'द 50' का सेट, सामने आई फोटोज, कंटेस्टेंट रिवील

रियलिटी शो की दुनिया में तेज हलचल मचने वाली है, क्योंकि टीवी पर अब तक का सबसे अलग और अनोखा शो 'द 50' धमाका करने जा रहा है. इस शो में 50 धुरंधर सेलेब्स एक साथ एक आलीशान महल में रहेंगे. मगर ये महल उनके आराम करने के लिए नहीं, बल्कि उनके इम्तिहान और मुश्किलें बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है. अब इस आलीशान महल की पहल झलक भी सामने आ गई है.

शाही महल से कम नहीं है 'द 50' का सेट

'द 50' के लिए एक आलीशान शाही महल बनाया गया है, जहां 50 सेलेब्स एक साथ रहेंगे. महल की झलक भी दिखा दी गई है. प्रोमो वीडियो में सबसे पहले महल का हॉल एरिया दिखाया गया है, जो किसी पुरानी शाही हवैली जैसा लगता है. हॉल के आसपास राउंड सीढ़ियां है, जिसकी नक्काशीदार रेलिंग है. दीवारों पर विंटेज लैम्प और सीनरी लगी हैं. नक्काशी का काम हुआ है. एंटिक शोपीस से घर की सजावट को शाही लुक दिया गया है.

मगर ये कोई आम महल नहीं है, बल्कि यहां पावर, मिस्ट्री और माइंड गेम्स देखने को मिलेंगे. ड्रामा और हंगामा महल की दो जरूरी कड़ी होंगी. शो का कॉन्सेप्ट भी काफी अलग होने वाला है. शो में द लायन के नाम से पॉपुलर किरदार होगा और सिर्फ उसी क राज चलेगा.

'द 50' में क्या होगा खास?

शो के प्रोमो वीडियो में बताया गया है- स्वागत है आपका 'द 50' के महल में. ये महल पावर, मिस्ट्री और माइंड गेम्स का गढ़ है, जिसपर लायन की नजर हरपल गढ़ी रहेगी. इस आलीशान महल के दो जरूरी कलर होंगे ड्रामा और हंगामा. महल के बीचों-बीच जंग का मैदान है. यहां फैसला होगा कि कौन रहेगा अंदर और कौन होगा बाहर. कोर्टयार्ड में लायन अपने क्रेजी गेम्स का जाल बिछाएगा.

'यहां का बस एक ही रूल होगा कि यहां कोई रूल्स नहीं होगा. इस महल की हर छोटी चीज हर पल सेलिब्रिटीज को याद दिलाएगी कि यहां सिर्फ लायन का राज चलता है. सिर्फ वही सर्वाइव करेंगे, जिनका दिल है स्ट्रॉन्ग और दिमाग है शार्प. तो तैयार हो जाइए द 50 के लिए.'

कब और कहां देख सकेंगे द 50?

'द 50' अगले महीने 1 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है. शो को कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे. फराह खान शो को होस्ट करेंगी.

क्या होगा शो का कॉन्सेप्ट?

'द 50' शो में 50 सेलेब्रिटीज होंगे, जो एक ही जगह रहेंगे. शो में कुल 50 एपिसोड दिखाए जाएंगे, जिसके बाद विनर का ऐलान होगा. मगर जीत हासिल करना कंटेस्टेंट्स के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा. उन्हें शो में कई टास्क परफॉर्म करने होंगे. खुद को साबित करना होगा. दिल और दिमाग के बीच जंग लड़नी होगी. कई चुनौतियों से गुजरना होगा.

कंटेस्टेंट्स की बात करें तो इस शो में टीवी एक्टर करण पटेल नजर आने वाले हैं. उनके अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर कपल मोनालिसा और उनके पति विक्रांत सिंह राजपूत भी दिखेंगे. दिव्या अग्रवाल, उर्वशी ढोलकिया, रिद्धि डोगरा और मिस्टर फैजू समेत कई जानी-मानी शख्यियत नजर आएंगी. आप भी तैयार हो जाइए...शो का लुत्फ उठाने के लिए!

