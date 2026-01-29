scorecardresearch
 
'द 50' शो में आते ही भिड़ीं TV की हसीनाएं, गुस्से में प्रिंस नरूला, टास्क में खोया आपा, Video

शो 'द 50' जल्द शुरू होने वाला है. इसे लेकर लोगों में काफी क्रेज है. इसका नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें सेलेब्स आपस में लड़ते झगड़ते हुए दिख रहे हैं. ये प्रोमो देखकर फैंस का मानना है कि शो जबरदस्त होने वाला है.

'द 50' शो में सेलेब्स के बीच हुई फाईट (Photo: Instagram @nikki_tamboli/princenarula)
2 दिन का इंतजार और... फिर शुरू होगा टीवी की दुनिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो 'द 50'. शोबिज के 50 सेलेब्रिटीज के साथ शुरू हुआ ये शो, रियलिटी शोज की रियलिटी बदलने के लिए आया है. 50 दिन तक टीवी-फिल्मों की दुनिया के 50 सितारे 50 लाख के प्राइज अमाउंट के लिए खेलेंगे. लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये 50 लाख किसी सेलेब्रिटी को नहीं बल्कि 1 फैन को मिलेंगे. सभी सेलेब्स को एक रॉयल महल में कैद किया जाएगा. जहां वो बिना किसी रूल और फॉर्मेट के आपस में खेलेंगे. इस महल में बस लॉयन की हुकूमत चलेगी. 

शो में लड़ाई-झगड़े शुरू
शो का नया प्रोमो सामने आया है जहां सेलेब्स ने महल में घुसते ही अपना गेम खेलना शुरू कर दिया है. सभी को आपस में लड़ते-झगड़ते देखा गया है. महल के गार्डन एरिया में सेलेब्स के बीच टास्क चल रहा है. निक्की तंबोली, रिद्धिमा पंडित को भड़कते हुए देखा जा सकता है. वहीं सिद्धार्थ भारद्वाज और प्रिंस नरूला के बीच धक्का मुक्की और एग्रेशन देखने को मिला है. दोनों की झड़प ने फैंस को एक्साइट कर दिया है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कौन-कौन सेलेब्स हैं 'द 50' का हिस्सा?
'द 50' के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट सामने आ चुकी है. मनीषा रानी, रजत दलाल, उर्वशी ढोलकिया, मिस्टर फैजू, रिद्धा डोगरा, अर्चना गौतम, मोनालिसा, निक्की तंबोली, प्रिंस नरूला, युविका चौधरी, करण पटेल, शिव ठाकरे, कृष्णा श्रॉफ, नेहल चुडासमा, सिद्धार्थ भारद्वाज, नीलिम गिरी समेत अन्य सेलेब्स शो में नजर आएंगे. फराह खान ये रियलिटी शो होस्ट कर रही हैं. शो में लॉयन कौन बना है, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है. शो में खिलाड़ियों को चैलेंजिग सिचुएशन में डाला जाएगा. सर्वाइवल के लिए वो खुद लड़ेंगे. 'द 50' में सेलेब्स को इमोशनल, फिजीकल और मेंटल स्टेट से गुजरना पड़ेगा. खुद को गेम में बनाए रखने के लिए उन्हें अलायंस और स्ट्रैटिजी बनानी होगी.

रजत दलाल हुए शो से बाहर?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शो के कंटेस्टेंट रजत दलाल को टास्क के दौरान चोट लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. अटकलें उड़ीं कि रजत ने शो को बीच में ही छोड़ दिया है. लेकिन ये सारी बातें गलत साबित हो रही हैं. रजत के इंस्टा पोस्ट पर शेयर हुई स्टोरीज के मुताबिक, चोट लगने के बावजूद रजत ने शो में बने रहने का फैसला किया है. 

