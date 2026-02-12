The 50: निक्की तंबोली को अरबाज पटेल ने किया प्रपोज, फैंस बोले- अब होगी शादी

टीवी कपल निक्की तंबोली और अरबाज पटेल, बिग बॉस मराठी के सीजन 5 से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. शो के तुरंत बाद उन्होंने अपने रिलेशनशिप को कन्फर्म कर दिया था. अब लगता है कि यह जोड़ी रियलिटी टीवी पर ही ब्याह रचाने वाली है. 'द 50' शो में अरबाज और निक्की को एक बार फिर साथ देखा जा रहा है. अब सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों को देखकर पता लगता है कि अरबाज ने शादी के लिए निक्की को प्रपोज कर दिया है. फैंस इन्हें देख खुशी से झूम उठे हैं.

बीबी टाक नाम के ट्विटर अकाउंट से 'द 50' शो से कुछ फोटोज शेयर की गई हैं. इनमें अरबाज पटेल एक घुटने के बल बैठे निक्की तंबोली को प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं. तस्वीरों में अरबाज, निक्की की आंखों में आंखे डाले अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं. उनके हाथ में माइक है और वे एरिना में मौजूद अन्य कंटेस्टेंट्स के सामने अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी सवाल निक्की से पूछ रहे हैं. हालांकि निक्की की उंगली में कोई रिंग नहीं दिख रही है. आखिरी फोटो में निक्की और अरबाज एक दूसरे की बाहों में नजर आते हैं.

फैंस इन फोटोज को देख उत्साहित हो गए हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे खूब पसंद कर रहे हैं. साथ ही इस एपिसोड के टेलिकास्ट होने का इंतजार भी किया जा रहा है. एक यूजर ने वायरल पोस्ट पर कमेंट किया, 'ये रॉयल प्रपोजल मोमेंट है. मुझे यकीन है कि निक्की इस वक्त सांतवे आसमान पर होंगी.' दूसरे फैन ने लिखा, 'अब होगी द 50 शो शादी में.' एक और ने कमेंट किया, 'अब तक प्रपोज नहीं किया?? फिर ये लोग इतना समय से क्या कर रहे थे.'

रो पड़ी थीं निक्की

'द 50' के पिछले एपिसोड्स में निक्की भावुक होकर रो पड़ी थीं और अपने बॉयफ्रेंड से कहा था कि गेम के दौरान उन्होंने उनका सपोर्ट नहीं किया. उसके बाद से दर्शक उनके रिलेशनशिप पर सवाल उठा रहे थे. अफवाहों को खारिज करते हुए निक्की ने इंस्टाग्राम पर अरबाज के साथ तस्वीरों की सीरीज शेयर की और लिखा था, 'हां, हम लड़ते हैं क्योंकि हम अलग हैं. अलग राय. अलग गुस्सा. प्यार करने के अलग तरीके. लेकिन सब अफरा-तफरी के अंत में, ये प्यार ही है. परफेक्ट नहीं, पर असली.'

निक्की और अरबाज, बिग बॉस मराठी 5 के कंटेस्टेंट थे. उन्होंने अपने कनेक्शन को 'लव एट फर्स्ट साइट' बताया था. निक्की से तीन साल छोटे होने के बावजूद, अरबाज के शांत और संयमित नेचर ने उनका दिल जीत लिया. कपल ने अक्टूबर 2024 में अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल किया था. अरबाज 'राइज एंड फॉल' शो में भी नजर आए थे, जहां निक्की कंटेस्टेंट थीं, ताकि वे उनका सपोर्ट दिखा सकें.

