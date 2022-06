करण की वजह से तेजस्वी का करियर हो रहा बर्बाद, हेटर्स ने मांगी एक्टर के मरने की मन्नत

टीवी के हॉट कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश को लाखों लोग पसंद करते हैं. कपल के वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया में अकसर ही वायरल होते रहते है. लेकिन प्यार लुटाने वालों के बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी अलग राय रखते हैं. इसी तरह की कुछ अलग राय आजकल तेजस्वी प्रकाश के लिए उनके फैन्स के बीच दिख रही है. तेजस्वी के 'सो कॉल्ड' फैंस को लगता है कि तेजरन टैग की वजह से तेजस्वी का करियर ठप हो रहा है. उन्हें लगता है कि अगर तेजस्वी सिंगल रहेंगी तो अपने करियर पर ज्यादा ध्यान दे सकती हैं. तेजस्वी और करण कुंद्रा ने ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है.

करण को किया ब्लैकमेल

आपको याद होगा कि कुछ ऐसे ही मैसेजेस की शिकार शहनाज गिल भी हुई थीं जब वह सिद्धार्थ शुक्ला को डेट कर रही थीं. इस बार इन हेटर्स का शिकार करण और तेजस्वी हुए हैं. ट्विटर पर एक हेटर ने उन्हीं मैसेज को एडिट कर करण कुंद्रा को ब्लैकमेल करने की कोशिश की. करण को धमकी दी गई कि अगर वो तेजस्वी से अलग नहीं हुए तो उन मैसेज को ऑनलाइन लीक कर दीया जाएगा. करण के मुताबिक मैसेज की भाषा काफी अपमानजनक है. इतना ही नही, एक तथाकथित फैन ने करण की मौत की भी कामना का मैसेज किया. उस शख्स ने कहा कि करण की मौत हो जाए तो तेजस्वी फ्री हो जाएगी और अपने करियर पर शहनाज गिल की तरह पूरा ध्यान दे सकेगी.

Wow..! lowest of lows has been achieved by certain fandom.. editing pics morphing abuses hahah khud ki beizzati lol.. you must be so proud of them T #AreYouSerious !!!! 🤣😂

करण कुंद्रा ने ऐसे लोगों को सबक सिखाते हुए ट्वीट किया कि ''तथाकथित प्रशंसकों' ने नई ऊंचाइयों को छुआ है'', जिसके बाद तेजस्वी प्रकाश भी उनके समर्थन में आईं और अपने ही फैन बेस को लताड़ लगा डाली. तेजस्वी ने लिखा- ''ऐसे लोग मेरे प्रशंसक नहीं हो सकते... जो लोग आपके बारे में ऐसी सोच रखते हैं, मैं अभी भी अपने करण के साथ हूं उसे समझने के लिए, लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है जब आप किसी के खिलाफ इस तरह के कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये अंदर से तोड़ देने वाला होता है.''

Proud of? M confused… such people can’t be my fans… people who have these thoughts about you… or for that matter about anyone… I still am with my guy to make him understand… but people need to understand when you use such harsh words against someone…people can break…peace