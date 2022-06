एकता कपूर के पॉपुलर शो नागिन 6 में आये दिन नये ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते रहते हैं. शो को दिलचस्प बनाये रखने के लिए एकता कपूर के शो में आये दिन नई एंट्री भी होती रहती हैं. पर इस बार नागिन 6 के सेट पर एक बिन बुलाया मेहमान पहुंच गया. बस फिर क्या था हर ओर कोहराम मच गया. आखिर ये मेहमान था कौन, जिसके आते ही शो के सेट पर भूचाल आ गया.

नागिन के सेट पर नया मेहमान

कभी-कभी रियल में इतनी अजीब चीजें हो जाती हैं, जिन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है. एकता कपूर के शो नागिन 6 के सेट पर भी ऐसा ही हुआ. असल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है. वायरल वीडियो के मुताबिक, टेलीविजन के सुपरनैचुरल शो पर रियल सांप पहुंचा था. मतलब कि सांपों पर आधारित शो में असली सांप पहुंच गया. डर लगना लाजमी है.

बॉलीवुड में नेपोटिज्म से दुखी हैं Esha Gupta, बोलीं- काश मैं स्टार किड होती

सुपरनैचुरल शो में सांप की एंट्री

वीडियो में आप देख सकते हैं कि सेट पर नागिन 6 की शूटिंग चालू है. इसी बीच वहां सांप आ जाता है और फिर लकड़ी से पकड़ कर उसे दूर फेंक दिया जाता है. सांप देख कर शो के स्टार्स ने कैसे रिएक्ट किया. वो पता नहीं पर हां इतना जरूर पता चला है कि शो पर सांप की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. वीडियो के साथ ही हर किसी को तेजस्वी प्रकाश की चिंता सताने लगी.

Koffee With Karan 7: जब करण जौहर ने किया खुलासा, अक्षय खन्ना से लगता था डर, जानिये क्यों?

तेजस्वी प्रकाश की फैन फॉलोइंग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. नागिन 6 में उनकी और सिंबा नागपाल की जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है. जैसे ही सोशल मीडिया पर नागिन 6 के सेट पर नाग निकलने वाला वीडियो सामने आया, लोग तेजस्वी को अलर्ट रहने की राय देने लगे. खैर, इस बारे में हम तो यही कहेंगे कि बड़े-बड़े शहर और शो में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं. बाकी All Is Well है जी.