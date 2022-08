टीम इंडिया पर असित मोदी का तंज! इंग्लिश में बात करने पर उठाए सवाल, यूजर्स बोले- पहले अपना शो संभालो

एशिया कप 2022 में भारत की जीत पर देशवासी जश्न मना रहे हैं. हर ओर खुशी का माहौल है. भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल की. क्या फैंस, क्या सेलेब्स... हर कोई गेम फिनिशर हार्दिक पंड्या का मुरीद हो गया है. भारत की जीत के इस सिलेब्रेशन से इतर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी का ट्वीट कुछ अलग ही मुद्दा उठाए हुए है.

असित मोदी ने पूछा अहम सवाल

एक ओर जहां रविवार रात को मैच खत्म होने के बाद हर कोई प्राउड फील कर रहा था. वहीं हमारे असित मोदी ने टीम इंडिया को सवालों के घेरे में ला दिया. अब असित कुमार मोदी ने ऐसा क्या कहा चलिए जानते हैं. प्रोड्यूसर का बीती रात 12 बजे का एक ट्वीट है, जिसमें उन्होंने लिखा- पाकिस्तानी क्रिकेटर ज्यादातर अपनी मातृभाषा हिंदी और उर्दू में बात करते हैं और अपने क्रिकेटर ज्यादातर इंग्लिश में बोलते हैं, आपका क्या विचार है?

असित मोदी को मिले मजेदार जवाब

भारत की जीत के जश्न के बीच यूजर्स से पूछा गया ये सवाल वायरल हो रहा है. कई लोगों ने असित कुमार मोदी को ट्रोल किया है तो कईयों ने मजे लिए हैं. एक यूजर ने असित मोदी को जवाब देते हुए लिखा- उनको आती नहीं इसलिए. दूसरे ने लिखा- तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अगले एपिसोड में इसे मुद्दा रखिए और बबल गम की तरह स्ट्रेच करिए. पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरफ से पक्ष रखते हुए यूजर बोला- वो इंग्लिश में नहीं बोलते क्योंकि उन्हें अंग्रेजी आती नहीं है.

Make this topic in the next Episodes of TMKOC and stretch it like bubblegum. — PARTH✨ (@ParthVDS) August 28, 2022

Sir unko English aati nahi hai.. — Shubham♠️ (@shubham_tiwari0) August 28, 2022

unko aati hi nhi h english 🤣🤣



apart from joke, India should promote Hindi ♥ — Shubham Singhal 🇮🇳 (@DShubhamSinghal) August 28, 2022

शख्स लिखता है- अंग्रेजी में उत्तर देने से क्रिकेट खेलने वाले देशों के खिलाड़ियों तक हमारा संदेश पहुंच जाए. वैसे पाकिस्तान के अधिकांश खिलाड़ियों को अंग्रेजी नहीं आती है. एक यूजर ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इंडिया को हिंदी प्रमोट करनी चाहिए. यूजर्स असित मोदी को ये बताना नहीं भूले कि हार्दिक पंड्या और रविंद्र जडेजा लोकल भाषा और गुजराती में बात कर रहे थे.

Sir 2011 k joke ko kab tkk chalaoge , nyya laao kuch 😌 — Abhishekk 🇮🇳 (@AbhishekkSaini3) August 28, 2022

Ashit I Heard Talk Between #HardikPandya & #RavindraJadeja In Local Language Also In #Gujarati. 🇮🇳🇮🇳🇮🇳 — Ef❤️Diipesh Arrora TM (@DiipeshArrora) August 28, 2022

Unko English hu nahi aati ha wo bachare kya kare — Ravi Bisht (@ravibis11508177) August 28, 2022

Phale apna show sambhal lo fir dusro par bolna — Ravi Bisht (@ravibis11508177) August 28, 2022

ट्रोल हो गए असित मोदी

यूजर ने प्रोड्यूसर को ट्रोल करते हुए लिखा- पहले अपना शो संभाल लो फिर दूसरों को बोलना. दूसरे ने दयाबेन को बीच में लाते हुए लिखा- आप दया भाभी को वापस लाने पर फोकस करो. ज्यादातर यूजर्स ने यही जवाब दिया कि पाकिस्तानी क्रिकेटरों को अंग्रेजी नहीं आती इसलिए वो इस भाषा में बात नहीं करते. भारत-पाकिस्तान मैच के बीच असित मोदी का ये सवाल हॉट टॉपिक बन गया है.

तारक मेहता में कब आएगी दयाबेन?

बात करें असित मोदी के शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की तो, शो को सालों से लोगों का प्यार मिल रहा है. इन दिनों शो शैलेश लोढ़ा की वजह से चर्चा में हैं. उन्होंने सालों बाद इस शो को अलविदा कह दिया है. उनके और असित मोदी के बीच कोल्ड वॉर चल रही है. तारक मेहता से दो बड़े किरदार इस वक्त नदारद हैं. वो हैं दयाबेन और तारक मेहता. उम्मीद है जल्द दोनों शो में नजर आएं और उनकी कास्टिंग पर फैसला हो.