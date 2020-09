TV एक्टर तरुण रिया पर बरसे, कंगना को सपोर्ट, सुशांत की बहन ने शेयर किया वीडियो

सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति अपने भाई के लिए न्याय की मांग कर रही हैं. इसे लेकर वे सक्रिय हैं. हाल ही में उन्होंने एक्टर तरुण खन्ना का एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में तरुण बता रहे हैं कि कैसे रिया चक्रवर्ती चीजों को छुपा रही हैं.

तरुण खन्ना वीडियो में बोल रहे हैं- 'रिया चक्रवर्ती के अरेस्ट होने के बाद से मेरी इंडस्ट्री के एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जो अपने बिलों में चूहों की तरह छुपे हुए थे, वो अचानक से बाहर आ गए हैं और खुलकर बोल रहे हैं कि हम रिया को सपोर्ट करते हैं.'

'रिया कहती है कि सुशांत मेरा बॉयफ्रेंड था, मैं इसके साथ लिवइन में थी और उसको प्यार करती थी. वो 8 जून को सुशांत को छोड़कर चली गई. और जब गई थी तो इंस्टाग्राम से सारी फोटोज डिलीट कर दी, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया. कहां का प्यार है ये. उसकी डेथ के बाद जब पब्लिक ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया तो उसने पैंतरा बदल लिया. उसने तुरंत अमित शाह जी को ट्वीट कर दिया कि मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरे दिवंगत प्रेमी की सुसाइड का पता लगाइए.'

'पता लगाने के लिए पुलिस किससे पूछेगी, रिया चक्रवर्ती से ही ना, जो कि कुछ छुपा रही थी. आप लोग ऐसी लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं. इसके बाद में रिया के पैंतरे बदलते रहे. ये दो बार पुलिस के पास गईं और अपना बयान दर्ज कराया. लेकिन क्या इन बयानों में उन्होंने ये बताया कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स मुहैया करती थीं. अगर बताया तो पुलिस ने क्यों नहीं बताया. और अगर इसने पुलिस को नहीं बताया तो इसका मतलब छुपाया. पुलिस क्यों इससे बात नहीं निकलवा पाई.'

तरुण ने कहा- 'जब एनसीबी ने पूछताछ की तो उस वक्त जब उन्हें लगा कि अब इनका बचना मुश्किल है तो उन्होंने सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ एफआई दर्ज कराई. कितनी बचकानी और ओछी हरकत करेगी ये लड़की. लेकिन आप जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूं कि कहां है आप लोगों का जमीर-दिमाग. मैं ये नहीं कह रहा कि रिया चक्रवर्ती ने उसे मारा है. लेकिन रिया ने जो भी किया है वो बहुत खुले में दिख रहा है. आप लोग प्लीज थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करिए.'

