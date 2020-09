अध्ययन सुमन बोले- मेरा नाम ना खींचा जाए, कंगना से कोई रिश्ता नहीं और ना कभी होगा

महाराष्ट्र सरकार और एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच घमासान बढ़ चुका है. इस बीच अध्ययन सुमन ने एक वीडियो जारी करके कंगना से किनारा कसते हुए ड्रग्स जांच मामले में खुद को शामिल ना किए जाने की अपील की है. उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि कल से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूं क्योंकि पिछले इंटरव्यू को लेकर मेरा नाम फिर खींचा जा रहा है. ये इंटरव्यू मैंने 2016 में दिया था. मैं सभी से हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मुझे इसमें ना खींचे.

अध्ययन सुमन ने कहा कि जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था तब मुझे और मेरे परिवार को नेशनल टेलीवजन पर निशाने पर लिया गया था. बहुत मुश्किलों से गुजरा हूं. 11-12 साल के संघर्ष के बाद अब आगे बढ़ना चाहता हूं. आप सभी का बहुत प्यार मिला है. उन्होंने कहा कि कंगना रनौत से मेरा कोई रिश्ता नहीं है और आगे भी कोई रिश्ता नहीं रहेगा. लेकिन हमारी लड़ाई एक है, जस्टिस फॉर सुशांत.

🙏🙏🙏🙏 please don’t drag my name ! #JusticeForSushantSinghRajput #KanganaRanuat pic.twitter.com/D6BVSY7daO