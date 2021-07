सुशांत के बिना पवित्र रिश्ता 2 करने पर ट्रोल अंकिता लोखंडे, शो बायकॉट करने की मांग

सुशांत सिंह राजपूत का तो निधन हो गया. अब उनका पॉपुलर शो पवित्र रिश्ता कमबैक कर रहा है. शो की शूटिंग शुरू हो चुकी है. अंकिता लोखंडे एक बार फिर अर्चना का रोल प्ले कर रही हैं. मगर उनके मानव अब बदल चुके हैं. मानव का किरदार शाहीर शेख निभा रहे हैं. जहां कई लोग शो का सेकंड सीजन आने से एक्साइटेड हैं, वहीं सुशांत के फैंस ने शो को बायकॉट करने की मांग की है.

शो को बायकॉट करने की मांग

सुशांत के फैंस की नाराजगी मानव का रोल है. उनके लिए सुशांत ही उनके मानव हैं. मानव के रोल और सुशांत के साथ फैंस का इतना गहरा कनेक्शन है कि वे किसी और एक्टर को मानव के रोल में देखना ही नहीं चाहते. सुशांत के फैंस अंकिता लोखंडे को ट्रोल कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस शो को बायकॉट करने की मांग की जा रही है. फैंस की इमोशनल भावनाएं आहत हो रही हैं. उनका कहना है कि कोई भी सुशांत को रिप्लेस नहीं कर सकता है.

Wow TRENDING NOW🥳🥳🔥🔥🔥#BoycottPavitraRishta2



OUR MANAV ONLY SUSHANT



Who Assaulted SSR On 13June pic.twitter.com/qFPcoGcugU — 𝑃𝑢𝑗𝑎 𝐷 (@Sushi_Devotee_) July 13, 2021

NO ONE literally NO ONE can ever replace our SUSH💯 @anky1912 may ur show become the biggest flop of the eternity. #BoycottPavitraRishta2#JusticeForSushantSinghRajput pic.twitter.com/45ZLLrggpZ — 𝑃𝑢𝑗𝑎 𝐷 (@Sushi_Devotee_) July 8, 2021

No Sushant

No Pavitra Rishta 2#BoycottPavitraRishta2

OUR MANAV ONLY SUSHANT ♥

The Best — Purnima Sengupta (@PurnimaSengup11) July 12, 2021

सोशल मीडिया पर हमारा मानव केवल सुशांत के साथ #BoycottPavitraRishta2 ट्रेंड कराया जा रहा है. एक शख्स ने अंकिता लोखंडे को ट्रोल कर लिखा- कोई भी सुशांत की जगह नहीं ले सकता. पवित्र रिश्ता सुशांत की वजह से पॉपुलर हुआ था ना कि नौटंकिता की वजह से. हमारा मानव केवल सुशांत ही है. दूसरे एक शख्स ने लिखा- अगर अंकिता ने सुशांत से प्यार किया होता तो वो कभी इस शो का दोबारा से हिस्सा नहीं बनतीं. वे फेक लेडी है. शुक्र है भगवान का सुशांत ने अंकिता से ब्रेकअप कर लिया था.

I am going to #BoycottPavitraRishta2



Are you ?



OUR MANAV ONLY SUSHANT — 🦋🦋🦋 ANGRY BOT MUTED PPL WITH EGO 🇮🇳 🇮🇳 (@United4_SSR) July 12, 2021

No Sushant No Pavitra Rishta 2 ❎#BoycottPavitraRishta2



- OUR MANAV ONLY SUSHANT 💯 — Oishi Sarker:彡🇧🇩|`♡♡ (@itzzOriana) July 12, 2021

No one will be able to take Sushant's place. @itsSSR

🌿🌸💫✨🦋🌼🦋✨💫🌸🌿



Pavitra Rista serial was popular for Sushant, not for any Natunkita.



OUR MANAV ONLY SUSHANT#BoycottBullywood #BoycottPavitraRishta2 pic.twitter.com/Ngb8egjvrn — 🌿🌸🦋SUSMITA🦋🌸🌿 Justice4SSR (@Susmita68334340) July 12, 2021

Our Manav Deshmukh is only Sushant...And no one can ever take his place❗❗



- SSR IS A REVOLUTION#BoycottPavitraRishta2 pic.twitter.com/JmbZg6Hi0r — 🍀❤Zeba_SSR❤🇧🇩☘️ (@Zeba4Sushant) July 11, 2021

पवित्र रिश्ता जीटीवी का मोस्ट पॉपुलर शो रहा है. इस शो में अर्चना और मानव का रिश्ता दिखाया गया था. दोनों की जोड़ी को लोगों का बेहर प्यार मिला. इस सीरियल के सेट पर ही सुशांत और अंकिता की लव स्टोरी बनी थी. दोनों कभी इतना प्यार करते थे कि शादी करने वाले थे लेकिन उनका ब्रेकअप हो गया था. सुशांत ने फिल्मों में करियर बनाने के लिए पवित्र रिश्ता को बीच में छोड़ दिया था.