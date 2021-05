सुपर डांसर में संदेशे आते हैं गाने पर कंटेस्टेंट ने किया एक्ट, इमोशनल हुए सुनील शेट्टी

सुपर डांसर चैप्टर 4 में इस हफ्ते एक्टर सुनील शेट्टी शिरकत करने वाले हैं. सुनील शेट्टी स्पेशल एपिसोड में एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी. शो से जुड़े कई प्रोमो भी सामने आ चुके हैं. प्रोमो में सुनील शेट्टी एक एक्ट देख काफी इमोशनल हो जाते हैं. रोने लगते हैं.

क्या है प्रोमो वीडियो में?

वीडियो में दिखाया गया कि सुनील शेट्टी शो में शिल्पा शेट्टी के साथ एंट्री लेते हैं. दोनों तुम दिल की धड़कन में रहते हो सॉन्ग पर डांस करते हैं. कंटेस्टेंट सुनील शेट्टी के गानों पर परफॉर्म करते हैं. एक्टर उनके एक्ट को देख काफी इम्प्रेस होते हैं. इसी दौरान एक कंटेस्टेंट संदेशे आते हैं गाने पर डांस करते हैं. जिसे देखकर सुनील शेट्टी काफी इमोशनल हो जाते हैं. उनकी आंखे नम हो जाती हैं.

Ho jao ready for another dhamakedar dance weekend with Action Anna as our special guest!



Dekhiye #SuperDancerChapter4, iss weekend Sat-Sun, raat 8 baje, Sony par.@geetakapur @basuanurag @TheShilpaShetty @SunielVShetty pic.twitter.com/D4488Vnh9W