Sunil Grover Discharged From Hospital: सुनील की हुई 4 बाईपास सर्जरी, हार्ट में ब्लॉकेज के साथ हुआ था कोरोना भी

कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के फैंस के लिए राहत की खबर है. हार्ट सर्जरी के बाद सुनील ग्रोवर गुरुवार को अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं. अस्पताल से बाहर आते हुए सुनील ग्रोवर की पहली झलक सामने आई है. तस्वीर में सुनील हाथों से हार्ट बनाते हुए पैपराजी को पोज दे रहे हैं. सुनील की ये फोटो देख एक्टर के फैंस थोड़ा इमोशनल जरूर हो गए हैं. वे सुनील ग्रोवर की स्पीडी रिकवरी के लिए दुआ कर रहे हैं.

सुनील को क्या हुआ था?

सुनील ग्रोवर को क्या हुआ था, इसकी पूरी डिटेल सामने आई है. सीने में दर्द की शिकायत के बाद सुनील ग्रोवर 8 जनवरी को एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में चेकअप के लिए गए थे. जहां मालूम पड़ा कि कॉमेडियन का heart enzyme (teoponin T) लेवल बढ़ा हुआ था. उन्हें NSTEMI (एक तरह का हार्ट अटैक) था. इस दौरान सुनील कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए. शुरुआत में सुनील ग्रोवर को मेडिसिन पर रखा गया. फिर 12 दिन बाद उनका coronary angiogram किया गया. जिसमें कॉमेडियन के हार्ट में ब्लॉकेज होने की बात सामने आई.

सुनील की तीन प्रमुख हार्ट (कोरोनरी) धमनियों (arteries) में ब्लॉकेज था. जिसमें 2 धमनियों में 100% ब्लॉक और तीसरी धमनी में 70-90% ब्लॉक था. गनीमत ये थी कि सुनील का हार्ट नॉर्मल फंक्शन कर रहा था. उनकी दिल की मांसपेशियां डैमेज नहीं हुई थीं. ये बात मालूम पड़ने के बाद सुनील ने जाने माने कार्डिक सर्जन डॉक्टर रमाकांत पांडा से कंसल्ट किया. उन्होंने एक्टर को बाईपास सर्जरी कराने की सलाह दी. सुनील ग्रोवर की 4 बाईपास सर्जरी हुई. सर्जरी के 7 दिन बाद सुनील ग्रोवर को 3 फरवरी को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया. सुनील की रिकवरी अच्छे से हो रही है. वे अपनी डेली एक्टिविटीज को बखूबी कर रहे हैं.

उनकी सर्जरी करने वाले डॉक्टर पांडा ने कहा- सुनील ने आंतरिक स्तन धमनियों (internal mammary arteries) के इस्तेमाल की वजह से धमनी ग्राफ्ट (arterial grafts) पा लिए हैं. इसलिए उनके लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छे होंगे. वे प्रॉपर डायट, केयर, योगा, एक्सरसाइड, मेडिसन के जरिए नॉर्मल लाइफ जी सकेंगे. वो पॉजिटिव शख्स हैं.

सिमी ग्रेवाल ने दी थी हार्ट सर्जरी की जानकारी

सुनील ग्रोवर की सर्जरी के बारे में पॉपुलर एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी थी. एक्ट्रेस ने ट्वीट में कॉमेडियन की सर्जरी पर हैरान होने की बात कही थी. उन्होंने लिखा था- ''मैं ये जानकर शॉक्ड हूं कि सुनील ग्रोवर की हार्ट सर्जरी हुई है. हमारे दिल को खुशियों और हंसी से भरने वाले...आज वो इस तरह से है. मैं उनकी जल्दी रिकवर होने की दुआ करती हूं. वे जबरदस्त टैलेंट हैं और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूं. ''



Am shocked that @WhoSunilGrover has had heart surgery. Filling our hearts with laughter & joy..at the cost of his own.💔.. I pray he recovers fast..🙏 He has a formidable talent..& I'm a huge fan!!