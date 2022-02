Pushpa के गाने Srivalli का कश्मीरी वर्जन वायरल, यूजर्स बोले- फायर है

अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'पुष्पा: द राइज' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल करके दिखाया है. कोरोना के इस काल में जहां फिल्में रिलीज के बाद कुछ ही दिन में ढेर हो जा रही हैं, वहीं पुष्पा ने कमाई के कई रिकॉर्ड्स तोड़कर दिखाए हैं. फिल्म के साथ-साथ इसके एक्टर्स और गानों के चर्चे भी हो रहे हैं. पुष्पा के गाने तेलुगू के साथ-साथ हिंदी भाषा में भी फेमस हुए और अब इसका कश्मीरी वर्जन भी आ गया है.

श्रीवल्ली का कश्मीरी वर्जन वायरल

एक शख्स ने पुष्पा के गाने श्रीवल्ली को कश्मीरी फोक म्यूजिक में तब्दील कर दिया है. इस शख्स की परफॉरमेंस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. इस शख्स का नाम तस्लीम है. इसे आप हारमोनियम पर श्रीवल्ली गाना बजाते और गाते देख सकते हैं. कश्मीरी फोक म्यूजिक के साथ तस्लीम का श्रीवल्ली गाने का तरीका काफी अलग और इम्प्रेसिव है. यही कारण है कि तस्लीम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

तस्लीम के इस वीडियो को 44 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और इसके व्यूज लगातार बढ़ रहे हैं. ट्विटर पर भी यूजर्स इस वीडियो के चर्चे कर रहे हैं. एक यूजर ने तो इसे भजन ही बता दिया है. दूसरे ने कहा ये फायर है. तो तीसरे ने कहा कि कश्मीरी किसी भी चीज को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं.

