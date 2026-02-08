कभी 3 हजार रुपये थी फीस, अब करोड़ों की मालकिन हैं ये एक्ट्रेस, खरीदा अलीशान घर, बोलीं- पैसा...

सुधा चंद्रन टीवी की सबसे दमदार और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में शुमार की जाती हैं. उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है. मगर उन्हें असली पहचान टीवी पर निगेटिव रोल प्ले करके मिली है. उन्होंने अपने करियर में कई दमदार किरदार निभाए हैं. इंडस्ट्री में आज वो खास पहचान बना चुकी हैं. मगर यहां तक का सफर तय करना उनके लिए आसान नहीं था. उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में काफी संघर्षों का सामना किया है.

सुधा ने इंडस्ट्री में कैसे बनाई पहचान?

एक समय ऐसा था जब सुधा चंद्रन को पॉपुलर टीवी शो में काम करने के लिए हर दिन के सिर्फ 3,000 रुपये मिलते थे. उस दौर में टीवी इंडस्ट्री में फीस का स्ट्रक्चर आज जैसा नहीं था. सुधा ने उसी दौर की कमाई से धीरे-धीरे अपनी जिंदगी खड़ी की और आज वही सफर उन्हें उस मुकाम तक लेकर आया है, जहां एक एपिसोड के लिए उनकी फीस लगभग 3 लाख रुपये के आसपास है.

सुधा चंद्रन ने अब हिंदी रश संग इंटरव्यू में उस वक्त को याद किया जब वो बालाजी टेलीफिल्म्स के 'कहीं किसी रोज', 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', 'के स्ट्रीट पाली हिल' जैसे शोज में काम कर रही थीं. उन्होंने एकता कपूर के शोज में काम करने के एक्सपीरियंस को भी साझा किया.

सुधा चंद्रन बोलीं- मैंने जब शो साइन किया था, उसी दौरान मेरी शादी हुई थी. तब लोगों को लगा था कि मेरा जल्दी डिवोर्स हो जाएगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुझे घर जाने का टाइम ही नहीं मिलेगा. लेकिन मुझे मेरे पति से काफी सपोर्ट मिला. उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और फिर करीब 8 सालों तक मैंने दिन-रात काम किया.

'लेकिन ये मेरे लिए काफी फन था, क्योंकि नेम और फेम दोनों मिल रहे थे. मैं टीवी इंडस्ट्री से आज जितनी भी कमाई कर रही हूं, वो उन्हीं किरदारों की वजह से है, जो मैंने उस वक्त निभाए थे.'

शुरुआत में इतनी थी सुधा की फीस

सुधा चंद्रन ने आगे अपनी पेमेंट्स पर जानकारी देते हुए कहा- मैंने जब टीवी पर रमोला सिकंद का रोल प्ले किया था, उस वक्त मुझे हर दिन के 3 हजार रुपये मिलते थे. आज मैं 100 गुनाह ज्यादा फीस चार्ज करती हूं. बात पैसों की नहीं है, बल्कि बात इज्जत और शौहरत की है, जो उन पैसों की वजह से कमाई है. उन पैसों की वजह से ही सपने पूरे हो पाए. ये सबसे बड़ी चीज है. मैं उन पैसों से मुंबई में अपने लिए घर खरीद पाई.

रिपोर्ट की मानें तो सुधा चंद्रन अब टीवी शोज में एक एपिसोड के लिए करीब 3 लाख रुपये फीस चार्ज करती हैं. हालांकि, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि एक्ट्रेस ने नंबर्स में फीस नहीं बताई है.

