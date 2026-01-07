इश्क के लिए लेना होगा रिस्क, प्यार और पैसे में किसे चुनेंगे कंटेस्टेंट्स? डेटिंग शो Splitsvilla X6 में होगा डबल धमाका

देश का नंबर 1 डेटिंग रियलिटी शो स्प्लिट्सविला नए सीजन के साथ दस्तक देने जा रहा है. प्यार और सच्चे कनेक्शन की तलाश में देशभर से कई कंटेस्टेंट्स शो में शामिल हुए हैं. शो के प्रोमो वीडियो भी सामने आ चुके हैं. शो को लेकर यूथ के बीच जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है. इस सीजन में बहुत कुछ खास होने वाला है. तो आइए जानते हैं शो को लेकर खास बातें...

कितना खास होगा स्प्लिट्सविला?

डेटिंग रियलिटी शो स्प्लिट्सविला में इस बार एक नहीं, बल्कि टीवी की दुनिया की दो हसीनाएं कंटेस्टेंट्स की परीक्षा लेती दिखेंगी. पिछले साल सिर्फ उर्फी जावेद शो में मिस्चीफ मेकर के तौर पर नजर आई थीं. वो शो में हमेशा नए और खतरनाक ट्विस्ट्स लेकर आती थीं, जो कई दफा कंटेस्टेंट्स के लिए फायदेमंद साबित होते थे, तो कई बार उनके गेम को भी पलट देते थे.

दो हसीनाएं शो में मचाएंगी कहर

लेकिन इस साल पहली बार स्प्लिट्सविला में एक नहीं, बल्कि 2 मिस्चीफ मेकर नजर आएंगी. उर्फी के साथ इस बार टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा भी कंटेस्टेंट्स की जर्नी को चैलेंजिंग बनाती दिखेंगी. इसके अलावा कंटेस्टेंट्स को कई मुश्किल फैसले लेने होंगे. उन्हें प्यार या पैसे में से किसी एक को चुनना होगा. कौन प्यार और पैसे की रेस में पास होगा और कौन फेल... ये देखने वाली बात होगी. तो कह सकते हैं कि इस बार शो में डबल धमाका होने वाला है.

कब और कहां देख सकेंगे शो?

स्प्लिट्सविला शो 9 जनवरी से शुरू हो रहा है. शो को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर शाम 7 बजे देख सकेंगे. शो हफ्ते में तीन दिन, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को स्ट्रीम किए जाएगा. शो को इस साल सनी लियोनी के साथ हैंडसम हंक एक्टर करण कुंद्रा होस्ट करेंगे. वो शो में अपना चार्म एड कर रहे हैं. तो आप कितना एक्साइटेड हैं स्प्लिट्सविला देखने के लिए?



