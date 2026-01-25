'चेहरे पर फेंकी चाय-जमीन पर पटका', डेटिंग शो में लड़कियों के बीच कैटफाइट, गुस्से से चिल्लाईं सनी लियोनी

डेटिंग रियलिटी शो 'स्प्लिट्सविला 16' शुरुआत से ही चर्चा में बना हुआ है. कई लड़के-लड़कियां शो में अपना हमसफर ढूंढने आए हैं. मगर प्यार, रोमांस और केमिस्ट्री के बीच शो में दो लड़कियों के बीच जबरदस्त कैटफाइट देखने को मिली. लड़कियां एक दूसरे संग हाथापाई पर उतर आईं, जिसे देख हर कोई दंग रह गया.

और पढ़ें

'स्प्लिट्सविला 16' में हुई कैटफाइट

'स्प्लिट्सविला 16' के लेटेस्ट एपिसोड में देखा गया कि शो में आई दो कंटेस्टेंट सौंदर्या और सुजैन आपस में भिड़ पड़ीं. एक दूसरे पर चिल्लाते हुए दोनों इतने गुस्से में आ गईं कि सुजैन ने गुस्से में सौंदर्या के चेहरे पर चाय फेंक दी. सुजैन के चाय फेंकने पर सौंदर्या एक पल के लिए शॉक्ड रह गईं. फिर गुस्से में वो अपना कंट्रोल खो बैठीं.

सौंदर्या भागते हुए गईं और सुजैन संग हाथापाई करने लगीं. सुजैन भी पीछे नहीं हटीं. दोनों ने एक दूसरे को जमीन पर पटक-पटक कर पीटा. एक दूसरे के बाल तक नोच डाले. सौंदर्या और सुजैन को शो पर कैमरे के सामने इस तरह भिड़ते हुए देखकर विला के लड़कों ने उन्हें अलग किया और लड़ाई रोकने की कोशिश की.

गुस्से से आगबबूला हुईं सनी लियोनी

Advertisement

सुजैन का सौंदर्या के चेहरे पर चाय फेंकना शो के होस्ट सनी लियोनी और करण कुंद्रा को बिल्कुल पसंद नहीं आया. करण कुंद्रा ने जमकर सुजैन को फटकार लगाई. लेकिन सुजैन फिर भी हंस रही थीं. ऐसे में सनी लियोनी का उनपर गुस्सा फूट पड़ा. सनी ने सुजैन पर चिल्लाते हुए कहा- ये कोई फनी बात नहीं है, जो तुमने किया है वो शर्मनाक है. इसलिए हंसना बंद करो.

वहीं, करण कुंद्रा ने कहा- अगर चाय गरम होती तो उसका (सौंदर्या) करियर, चेहरा और फ्यूचर सब रिस्क में आ जाता. मैं लड़कों के साथ कुछ गलत नहीं होने देता, तो फिर लड़कियों के साथ कैसे होने दे सकता हूं. करण और सनी की डांट सुन सेट पर सन्नाटा पसर गया. फिर सुजैन ने सौंदर्या से अपनी हरकत के लिए माफी मांगी.

स्प्लिट्सविला 16 शो की बात करें तो इस बार शो को दो हिस्सों में बांटा गया है. एक पैसा विला, जहां पैसे की पावर चलती है और एक प्यार विला है, जिसमें प्यार और कनेक्शन ही कंटेस्टेंट्स को गेम में आगे लेकर जाएंगे. प्यार विला के होस्ट करण कुंद्रा और सनी लियोनी हैं, जबकि पैसा विला में उर्फी जावेद और निया शर्मा का राज है.

---- समाप्त ----