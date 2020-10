फैंस ने मनाया सिद्धार्थ के पापा का बर्थडे, ट्विटर पर ट्रेंड 'हैप्पी बर्थडे अशोक अंकल'

बिग बॉस 13 से टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने जो शोहरत पाई वह शायद ही किसी और कंटेस्टेंट को मिली हो. उनकी इसी पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें वापस बिग बॉस 14 में सीन‍ियर के तौर पर बुलाया गया है. इस बार भी उन्हें घर में सबसे ज्यादा अटेंशन मिल रहा है. फैंस उनकी हर एक बात को फॉलो करते हैं. इसी प्यार को जाहिर करते हुए फैंस ने एक्टर के पापा अशोक शुक्ला का बर्थडे सोशल मीड‍िया पर मनाया.

सिद्धार्थ के पापा अशोक शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं हैं, पर फैंस ने ट्व‍िटर पर उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हुए सिद्धार्थ को पापा की कमी महसूस नहीं होने दी. फैंस ने ट्वीट कर कहा 'हैप्पी बर्थडे पापा शुक्ला. आपका बेटा हमारा सिडी बॉय एक शानदार इंसान हैं. उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी हैं सिद्धार्थ पर गर्व महसूस करते होंगे. आपने अपने बच्चों को अच्छी परवर‍िश दी है. अंकल आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है और हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं. हैप्पी बर्थडे अशोक अंकल'.

Happy Birthday papa shukla ❤️🥳

Your son our siddy boy is an amazing human

I hope you're proud of sidharth wherever you are ❤️

You've raised amazing children ❤️

Uncle your son loves you so much and we also love you so much❤️

Happy Birthday ashok uncle❤️@sidharth_shukla — Grey shorts is lub❤️😉 (@SidharthKiSali) October 14, 2020

Happy Birthday Ashok uncle!! U have given birth to a fighter son who is fighter like you. Thanks for giving us Sidharth bhaiya. I hope you are proud of him and happily watching him from heaven. pic.twitter.com/DTF86xySv5 — SS Fancafe - Run By A Girl!💞💞 (@FancafeSs) October 14, 2020

A very happy birthday Ashok uncle...❤...Hope your son always makes you proud..❤❤@sidharth_shukla pic.twitter.com/jbwswtCaxt — Dheet hun mein🤡 (@_aish_13_) October 14, 2020

Thank u uncle for giving us Sidharth..he is gem of a person...i hope god will bless him with beautiful personal and awesome professional life but he misses u alot...

Happy Birthday Ashok Uncle — Sakshisidnaazian (@Sakshisidnaazi1) October 14, 2020

Proud to be sidheart u guys are awesome!! Soo happy!! 🤗🤗 Only sidharth shukla has real fans ❤️

Happy Birthday Ashok uncle #SidharthShukIa #BB14 — Sudha Varma (@sudhasunshine98) October 14, 2020

इसी तरह यूजर्स के बर्थडे विशेज की लाइन लगी हुई है. हर एक यूजर सिद्धार्थ के पापा अशोक शुक्ला को विश करते हुए सिद्धार्थ की तारीफ कर रहा है. एक यूजर ने लिखा- 'हैप्पी बर्थडे अशोक अंकल, आपने एक फाइटर बेटे को जन्म दिया है जो आपकी तरह ही फाइटर है. हमें सिद्धार्थ भैया देने के लिए धन्यवाद. उम्मीद करते हैं कि आप उनपर गर्व महसूस करते होंगे और खुश होकर स्वर्ग से उन्हें देख रहे होंगे'.

@sidharth_shukla Happy birthday Ashok uncle.... God bless ur soul... I know ap heaven se dekh rahe honge ki sid kitne acche son, bro, friend, companiyon, human being, & actor h, Or apko proud feel ho raha hoga, rita aunty Or apki parvarish se hi sid aise Or sabke pyare h+ — MrsSonalMalik (@MrsSonalMalik1) October 14, 2020

Happy Birthday Ashok Uncle 🎂



If u were here you would have been so PROUD of your son to see what an amzing human he has become!!#SidharthShukIa — SAHIL 🦁 (@sahil_xo) October 14, 2020

यूजर्स ने सिद्धार्थ और उनके पापा की एक पुरानी फोटो भी शेयर की है. इसमें सिद्धार्थ काफी यंग नजर आ रहे हैं. सिद्धार्थ ने भी कई दफा शो में अपने पापा का जिक्र किया है.