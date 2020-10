महीनों इंतजार के बाद खुल रहे थियेटर्स, इस हफ्ते री-रिलीज होंगी ये 6 बड़ी फिल्में

15 अक्टूबर से लोगों को फिर से सिनेमाहॉल जाकर अपनी मनपसंद फिल्मों को देखने का मौका मिलेगा. कोरोना की वजह से कई महीनों से बंद सिनेमाहॉल अब फिर से गुलजार होने वाले हैं. इसे लेकर मूवी लवर्स खासा एक्साइटेड हैं. थियेटर्स में इस साल रिलीज हो चुकी कई मूवीज को री-रिलीज करने का फैसला लिया गया है.

थियेटर्स खुलने पर ये फिल्में फिर से होंगी रिलीज

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर उन फिल्मों के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा- इस हफ्ते से जैसा कि सिनेमाहॉल फिर से खुलने वाले हैं. 6 हिंदी फिल्में इस हफ्ते री-रिलीज के लिए अनाउंस की गई हैं. इनमें तानाजी, वॉर, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, मलंग, थप्पड़ और केदारनाथ शामिल हैं. आने वाले दिनों में कई और फिल्में शेड्यूल की जाएंगी.

As cinemas ready to reopen their doors from this week onwards, the list of #Hindi films scheduled for re-release this week is OFFICIALLY announced...

⭐️ #Tanhaji

⭐️ #ShubhMangalZyadaSaavdhan

⭐️ #Malang

⭐️ #Kedarnath

⭐️ #Thappad

More films will be scheduled in coming days. pic.twitter.com/4Dm7xCjIlG — taran adarsh (@taran_adarsh) October 14, 2020

The list of #Hindi films re-releasing in cinemas keeps growing... In addition to the five titles mentioned earlier [#Tanhaji, #ShubhMangalZyadaSaavdhan, #Malang, #Kedarnath, #Thappad], there’s a prominent addition to the list: #War... More films will be scheduled in coming days. pic.twitter.com/oEVrzGRqwT — taran adarsh (@taran_adarsh) October 14, 2020



इन सभी फिल्मों में से केदारनाथ साल 2018 में रिलीज हुई थी. क्योंकि इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत का केस चर्चा में बना हुआ है. इसी साल 14 जून को सुशांत ने खुदकुशी की. ऐसे में फैंस को ट्रीट देने के लिए सुशांत की मूवी केदारनाथ को फिर से बड़े पर्दे पर री-रिलीज किया जा रहा है. केदारनाथ का निर्देशन अभिषेक कपूर ने किया था. मूवी में सुशांत के साथ सारा की जोड़ी बनी थी. इस रोमांटिक स्टोरी को दर्शकों ने भी खूब पसंद किया था. ये सारा की पहली फिल्म थी.

तानाजी का फिर बजेगा डंका

इस साल रिलीज हुई फिल्मों में से अजय देवगन की तानाजी ने बंपर कमाई की थी. ये मूवी जनवरी में रिलीज हुई थी. तानाजी इस साल अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में सबसे ऊपर है. मार्च के बाद से तो सिनेमाघर बंद पड़े हैं. ऐसे में कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई. कई मूवीज ने ओटीटी प्लेटफॉर्म का रुख किया. सिनेमाहॉल खुलने के बाद अब कई बड़ी फिल्में पाइपलाइन में हैं. इनमें 83 और सूर्यवंशम बड़ी रिलीज हैं. सूर्यवंशी दिवाली पर और 83 क्रिसमस पर रिलीज हो रही है.

