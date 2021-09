Sidharth Shukla Death: सदमे में बॉलीवुड, अक्षय कुमार-वरुण धवन समेत कई सेलेब्स ने जताया दुख

बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर से टीवी से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक शोक की लहर है. 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा है. अक्षय कुमार से लेकर अजय देवगन तक बॉलीवुड सेलेब्स भी सिद्धार्थ के निधन की खबर से सदमे में हैं.

अक्षय कुमार ने जताया दुख

अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर दुख जताया है. अक्षय ने लिखा, "सिद्धार्थ शुक्ला के चले जाने की खबर सुनकर काफी उदास हूं, मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन एक टैलेंटेड शख्स के इतनी जल्दी चले जाने की खबर दिल तोड़ने वाली है. ओम शांति."

Really sad to know about the passing away of #SiddharthShukla. I didn’t know him personally but it’s heartbreaking to know of such a talented life gone so soon. Om Shanti 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 2, 2021

सिद्धार्थ के निधन से वरुण धवन का टूटा दिल!

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने सिद्धार्थ शुक्ला संग हंप्टी शर्मा की दुल्हनिया में साथ काम किया था. फिल्म के दौरान दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी. बिग बॉस सीजन 13 में जब वरुण गेस्ट के तौर पर शो में आए थे, तब भी उन्होंने सिद्धार्थ के गेम की और उनकी पर्सनालिटी की जमकर तारीफ की थी. अब सिद्धार्थ के निधन पर एक्टर ने फिल्म के प्रमोशन के समय का फोटो शेयर कर लिखा है, "RIP ब्रदर." इसके साथ उन्होंने दिल टूटने वाली इमोजी भी लगाई है.

दुखीं हैं कियारा आडवाणी

एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने भी सिद्धार्थ के निधन को हार्ट ब्रेकिंग बताया है. कियारा आडणावी ने अपने ट्विटर हैंडल पर सिद्धार्थ की फोटो शेयर कर लिखा, "ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है. आपकी आत्मा को शांति मिले. उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं."

Gosh this is Heartbreaking!!

May your soul RIP #SidharthShukla

My deepest condolences to his family and loved ones🙏🏼 pic.twitter.com/U8nV2bef8V — Kiara Advani (@advani_kiara) September 2, 2021

सिद्धार्थ के निधन की खबर से शॉक्ड हैं सुनिल शेट्टी

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सुनिल शेट्टी सिद्धार्थ के निधन की खबर से बेहद शॉक्ड है. एक्टर ने ट्वीट कर लिखा, "इस खबर पर विश्वास करना मुश्किल है. ये जाने की उम्र नहीं थी सिद्धार्थ. ईश्वर परिवार को शक्ति दे."

Shocked beyond belief at this news!! This was no age to go Sidharth! May God give strength to the family 🙏#SidharthShukla — Suniel Shetty (@SunielVShetty) September 2, 2021

अजय देवगन को पहुंचा सिद्धार्थ के निधन से सदमा

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने सिद्धार्थ की मौत पर दुख जताते हुए लिखा, "जिंदगी और मौत दोनों हैरान कर देने वाली हैं, लेकिन जब कोई सिद्धार्थ शुक्ला जैसे युवा का अचानक निधन हो जाता है, तो बहुत दुख होता है. उनके परिवार को संवेदना. "

Life & death are both baffling. But when someone as young as #SidharthShukla passes away with suddenness, one is very sad... Condolences to his family.

RIP Sidharth 🙏🏼 pic.twitter.com/en1RJVuj8k — Ajay Devgn (@ajaydevgn) September 2, 2021

सिद्धार्थ के निधन की खबर से उदास हैं परिणीति चोपड़ा

परिणीति चोपड़ा ने भी सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर दुख जताया है. परिणीति ने अपने ट्विटर हैंडल पर सिद्धार्थ का फोटो शेयर कर लिखा, "इसपर यकीन करना मुश्किल. आपकी आत्मा को शांति मिले सिद्धार्थ शुक्ला. आपको लोगों का खूब प्यार मिला है."

Unable to process this. Rest in Peace #SidharthShukla. You were truly loved, by millions. 🙏 pic.twitter.com/Wj2E7OYF9f — Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) September 2, 2021

राज बब्बर ने जताया दुख