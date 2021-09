Sidharth Shukla का इंस्टाग्राम-ट्विटर पर ये था आखिरी पोस्ट, 3 दिन पहले तक थे एक्टिव

टीवी के मोस्ट चार्मिंग एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया है. सिद्धार्थ ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है. सिद्धार्थ के निधन की खबर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बेहद शॉकिंग और दुखद है. सेलेब्स से लेकर फैंस तक के लिए इस बात पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है कि टीवी का चमकता सिराता हमेशा के लिए बुझ गया है.

इंस्टाग्राम पर ये था सिद्धार्थ का आखिरी पोस्ट

बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हार्ट अटैक से हुआ है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिद्धार्थ शुक्ला का आखिरी पोस्ट भी हार्ट लाइन को दर्शा रहा है. सिद्धार्थ ने आखिरी बार इंस्टाग्राम पर #TheHeroesWeOwe करके फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए एक पोस्ट किया था, जिसके नीचे हार्ट लाइन बनी थी. इसके साथ सिद्धार्थ ने एक बड़ा सा कैप्शन लिखा था. अफसोस की बात यह कि हार्ट लाइन की फोटो शेयर मेडिकल स्टाफ की सराहना करने वाले सिद्धार्थ आज अपनी ही दिल की धड़कन रुकने की वजह से इस दुनिया से रुख्सत हो गए.

ट्विटर पर ये था सिद्धार्थ शुक्ला का आखिरी पोस्ट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्टिव रहने वाले सिद्धार्थ शुक्ला ने ट्विटर पर आखिरी पोस्ट आज से 3 दिन पहले ही 30 अगस्त को किया था. सिद्धार्थ का पोस्ट ओलंपिक में भारत की शान बढ़ाने वाले सुमित अंटिल और अवनी लेखारा को डेडिकेटेड था. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था भारतीय हमें बार-बार प्राउड फील करा रहे हैं.

Indians making us proud over and over again… a World Record in addition to the #Gold in #Paralympics … congratulations #SumitAntil and #AvaniLekhara