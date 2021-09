Sidharth Shukla की मौत पर कंफ्यूज हुए यूजर्स, तमिल एक्टर को देने लगे श्रद्धांजलि, किये भद्दे कमेंट

बिग बॉस 13 के विजेता रहे सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है. सिद्धार्थ की मौत की खबर गुरूवार, 2 सितम्बर को आई. बताया गया कि 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला ने हार्ट अटैक के चलते दम तोड़ दिया था. सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद फैंस के बीच और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई.

टीवी से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री ने सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर ट्वीट और इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किए हैं. वहीं सोशल मीडिया पर फैंस के पोस्ट्स का भी तांता लगा हुआ है. हर कोई अपने फेवरेट सितारे के जाने पर शोक जता रहा है. हालांकि कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं, जो कंफ्यूज हो गए और उन्होंने किसी दूसरे ही सिद्धार्थ की आत्मा की शांति की दुआ कर ली.

यूजर्स ने गलत सिद्धार्थ की मौत पर जताया शोक

हम बात कर रहे हैं तमिल एक्टर सिद्धार्थ की. सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ऐसे थे, जिन्होंने तमिल एक्टर सिद्धार्थ की फोटो पोस्ट कर शोक जताना शुरू कर दिया. हालांकि इन पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने बद्तमीजी करते हुए सिद्धार्थ को लेकर काफी गलत बातें भी लिखी.

टीवी का एंग्री यंगमैन, मां का लाडला, बस इन यादों में बाकी Sidharth Shukla

तमिल एक्टर सिद्धार्थ ने इन लोगों के ट्वीट्स को शेयर करते हुए उनकी क्लास लगाई. एक ट्वीट को शेयर करते हुए सिद्धार्थ ने लिखा, 'यह ट्वीट और इसके रिप्लाई. अब शायद हमें किसी बात से आश्चर्य नहीं होना चाहिए. मेरे पास शब्द नहीं है.' इस ट्वीट के रिप्लाई में कुछ यूजर्स ने लिखा हुआ था कि भगवान को सिद्धार्थ शुक्ला की बजाय सिद्धार्थ को उठाना चाहिए था.

This tweet and the replies. Nothing should surprise us these days I guess. I'm speechless:( https://t.co/TeMQPf4IvH — Siddharth (@Actor_Siddharth) September 2, 2021

The tweet and the reply! 🙏 pic.twitter.com/0eerzelWnc — sidian (@Kristy681) September 2, 2021

वहीं एक और ट्वीट में एक यूजर ने सिद्धार्थ की फोटो शेयर कर RIP लिखा हुआ है और रोने वाली इमोजी लगाई हुई है. इसे शेयर करते हुए सिद्धार्थ ने लिखा, 'टारगेट करके नफरत फैलाई जा रही है और यह शोषण है. हम क्या से क्या बन गए हैं?'

Targetted hate and harassment. What have we been reduced to? pic.twitter.com/61rgN88khF — Siddharth (@Actor_Siddharth) September 2, 2021

Live: सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार आज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह का होगा खुलासा

रंग दे बसंती में आए थे नजर

बता दें कि तमिल एक्टर सिद्धार्थ ने सुपरहिट फिल्म रंग दे बसंती में काम किया था. फिल्म में वह भगत सिंह के किरदार में नजर आए थे. 2006 में आई फिल्म रंग दे बसंती में सिद्धार्थ के साथ आमिर खान, कुणाल कपूर, सोहा अली खान, आर माधवन और शरमन जोशी संग अन्य थे.

आज होगा सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार

सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें तो बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 12 बजे होगा. साथ ही आज उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आने वाली है, जिसमें एक्टर की मौत के असली कारण का पता लगेगा. बताया गया था कि सिद्धार्थ मौत से एक रात पहले दवाई खाकर सोए थे और फिर अगली सुबह नहीं उठे. इसके बाद परिवार के सदस्य उन्हें कूपर अस्पताल लेकर गए थे, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया.