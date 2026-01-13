scorecardresearch
 
मशहूर एक्टर ने गुपचुप रचाई शादी, महाराष्ट्रियन रीति-रिवाज से लिए फेरे? सामने आया सच

बिग बॉस फेम शिव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर दूल्हे के गेटअप में तस्वीर पोस्ट की, जिससे उनकी शादी की अफवाहें फैल गईं. तस्वीर में एक महिला के साथ फेरे लेते हुए शिव नजर आए, लेकिन बाद में उन्होंने वायरल फोटो की सच्चाई रिवील कर दी.

शिव ठाकरे की शादी का सच क्या है? (PHOTO: Instagram @shivthakare9)

मंगलवार को बिग बॉस फेम शिव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर पोस्ट की, जिसके बाद हर ओर उनकी शादी की चर्चा होने लगी. तस्वीर में शिव दूल्हे के गेटअप में दिख रहे थे. दुल्हन के जोड़े में उनके साथ महिला भी नजर आ रही थी. फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि फाइनली. शिव को हंसते-मुस्कुराते देख कर कयास लगने लगे कि उन्होंने शादी कर ली है. यहां तक कि फैन्स और सेलेब्स उन्हें बधाई भी देने लगे. अब तस्वीर की सच्चाई सामने आ चुकी है. 

क्या शिव ठाकरे ने रचा ली शादी
सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर में शिव ठाकरे अनजान महिला के साथ फेरे लेते दिखे. आसपास के लोग उन पर फूल बरसा रहे थे और वो मुस्कुरा रहे थे. वीडियो में कैमरामैन भी दिखा जो सीन रिकॉर्ड कर रहा था. कैप्शन में उन्होंने लिखा कि “चलो पैक अप”. फाइनली 2026 का पहला शूट. शिव ठाकरे की लेटेस्ट पोस्ट से साफ हो गया कि वो रिलेशनशिप में नहीं हैं. ना ही उन्होंने सीक्रेट वेडिंग की है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shiv Thakare (@shivthakare9)

एक्टर की लेटेस्ट पोस्ट पर फैन्स ने रिएक्ट करते हुए कहा कि शिव भाई धमाका कर दिया. दूसरे ने लिखा कि शिव भाई की मस्ती कभी खत्म नहीं होगी. अन्य ने कहा कि हद है. कई लोगों ने कहा कि शिव के फैन्स जानते थे कि यही होगा. 

कैसे शुरू हुई शादी की अफवाह?
इस महीने की शुरूआत में शिव थाकरे ने इंस्टाग्राम पर ऐसी फोटो शेयर की, जो महाराष्ट्रीयन शादी की लग रही थी. फोटो में शिव दूल्हे के लिबास में खुशी से चमकते हुए उस अनजान महिला के साथ पोज दे रहे थे, जिसका चेहरा दिखा नहीं था. इंडस्ट्री के दोस्तों की प्रतिक्रियाओं ने उनकी शादी की अफवाहों को और पक्का कर दिया. 

शिव के पोस्ट के बाद फैंस और दोस्त कमेंट्स में बधाई देने लगे. भारती सिंह ने लिखा, ये कब हुआ भाई बधाई. पूनम पांडे ने लिखा, बधाई हो. जयंती वाधधरे ने शॉक में कहा, क्या. माही विज, रिद्धिमा तिवारी, अकांक्षा पुरि और बाकी लोगों ने भी बधाई दी थी लेकिन बात अलग ही निकली.

