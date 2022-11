शहनाज गिल के बॉडीगार्ड ने फैंस को दिया धक्का, एक्ट्रेस ने लगाई झाड़, Video

बिग बॉस 13 फेम एक्ट्रेस शहनाज गिल इंडस्ट्री का बड़ा नाम रही हैं. शाहनाज से देशभर के फैंस प्यार करते हैं. जितना प्यार उन्हें फैंस से मिलता है, उतना ही शहनाज भी फैंस को देती हैं. इसी बात की एक झलक अब सबके सामने आ गई है. शहनाज गिल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने बॉडीगार्ड पर भड़कती नजर आ रही हैं. इसका कारण उनके फैंस ही हैं.

शहनाज ने बॉडीगार्ड को झाड़ा

शहनाज गिल का एक वीडियो इंटरेनट पर छाया हुआ है. इसमें वो अपने बॉडीगार्ड को जबरदस्त डांट लगा रही हैं. असल में एक इवेंट के बाद शहनाज गिल भीड़ के बीच घिर गई थीं. इसके बाद उनके बॉडीगार्ड ने फैंस को धक्का देना शुरू कर दिया. ये घटना दुबई की है, जहां उनके फैंस शहनाज के साथ अपनी फोटो लेना चाह रहे थे. इवेंट खत्म होने के बाद शहनाज लिफ्ट की तरफ जा रही थीं. उनके सुपर एक्साइटेड फैंस उनकी तरफ उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े.

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे शहनाज गिल का बॉडीगार्ड लोगों को धक्का दे रहा है. बॉडीगार्ड के इस बर्ताव पर शहनाज एकदम भड़क जाती हैं और उनपर चीखने लगती हैं. गुस्से में शहनाज बॉडीगार्ड से पूछती हैं- प्रॉब्लम क्या है? वो अपने फैंस के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाती हैं और कहती हैं पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. शहनाज का ये अंदाज देखकर फैंस उनकी खूब तारीफें कर रहे हैं.

#ShehnaazGill: She scolded the bodyguard and told him not to say anything to fans. She took a picture with her every fan.🤍🥹✨ pic.twitter.com/JcWucSVEIP