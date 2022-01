Shark Tank India: नमिता थापर से विनीता सिंह तक, जानें कितना पढ़े लिखे हैं जजेस

'शार्क टैंक इंडिया' शो टेलीविजन की दुनिया में धमाल मचा रहा है. ये शो अमेरिकन रियलिटी शो से प्रेरित है, जिसे इंडिया में शुरू किया गया है. 'शार्क टैंक इंडिया' एक बिजनेस रियलिटी टेलीविजन शो है, जिसने दुनियाभर में काफी पॉपुलैरिटी हासिल की है और अब इसे इंडिया में भी काफी पसंद किया जा रहा है. ये शो देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पर बेस्ड है, जिसमें ऐसे बिजनेसमैन शामिल हुए हैं, जिन्होंने अपने काम के दम पर दुनियाभर में पहचान बनाई है.

इस शो में देश के 7 बड़े एंटरप्रेन्योर ने हिस्सा लिया है. इसमें Emcure Pharmaceutical की ईडी नमिता थापर, शुगर कॉस्मेटिक्स की सीईओ और को-फाउंडर विनीता सिंह, भारतपे के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर, BoAt के को-फाउंडर अमन गुप्ता, लेंसकार्ट के को-फाउंडर पीयूष बंसल, पीपल ग्रुप के फाउंडर और सीईओ अनुपम मित्तल, मामा अर्थ की को-फाउंडर और चीफ शामिल हैं. आज हम आपको इन एंटरप्रेन्योर की एजुकेशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं.

- नमिता थापर

नमिता थापर मोस्ट फेमस और सफल एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में टॉप पर हैं. नमिता Emcure Pharma की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. ये एक वर्ल्ड वाइड फार्माक्यूटिकल कंपनी है. नमिता ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) से चार्टर्ड अकाउंटिंग की डिग्री हासिल की है. उन्होंने ड्यूक यूनिवर्सिटी के Fuqua स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए भी किया है.

