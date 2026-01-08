scorecardresearch
 
'मुंबई की सड़कों पर होती है एंग्जायटी', शमा सिकंदर का बड़ा खुलासा, बोलीं- लगता है अब मरे...

एक्ट्रेस शमा सिकंदर ने मुंबई मंथन में बीएमसी पर सवाल उठाए. वो बोलीं कि- मुंबई की सड़कों पर चलते वक्त एंग्जायटी होती है, हर पल हादसे का डर लगता है. शमा ने इस चौंका देने वाले खुलासे के साथ ही अपना पर्सनल अनुभव भी शेयर किया.

शमा सिकंदर को क्यों लगता है डर (Photo: Screengrab)
एक्ट्रेस शमा सिकंदर ने आजतक के स्पेशल सेशन मुंबई मंथन में बातचीत करते हुए बड़ी बात कह दी. बीएमसी के दावों की पोलखोल करते हुए शमा ने बताया कि उन्हें मुंबई की सड़क पर चलते हुए एंग्जायटी होती है. उन्हें डर लगा रहता है कि अब कोई एक्सीडेंट हो जाएगा. शमा की इन बातों ने सभी के बीच गहरी चिंता जाहिर कर दी है. 

सड़क पर लगता है हादसे का डर!

शमा सिकंदर ने कहा कि- हमें जोन के हिसाब से अलग-अलग मुंबई दिखती है. हम तरक्की की ओर इतना बढ़ रहे हैं कि हमने जो अपना नेचर है वो बहुत पीछे छोड़ दिया है. कोई सुंदरता नहीं रह गई है शहर में. ट्राफिक में आपको घंटों बिताना पड़ता है. अगर आप ट्राफिक में ही बिताएंगे अपना सारा समय तो आसपास देखने के लिए कुछ अच्छा तो होना चाहिए. इतनी एंग्जायटी होती है आपको सड़क पर जाते हुए कि लगता है- अभी मरे, अभी कुछ हुआ, अभी एक्सीडेंट हुआ. 

'ये मैंने किसी और सिटी में नहीं देखा. ये मुंबई जैसी सिटी में ही क्यों है. मुझे यहां आकर इतने साल हो गए हैं, इतने साल में कहीं ना कहीं कोई तो सुधार आना चाहिए था. इतनी अलग-अलग सरकार आती हैं, अलग-अलग कलेक्टर बनते हैं, कहीं तो सुधार आना चाहिए था. इतने साल से हम क्या कर रहे हैं. वही चीज बार बार डिस्कस क्यों होती है.'

शमा ने शेयर किया बुरा अनुभव

शमा बोलीं- 'मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि एक बीएमसी अफसर से मैं मिलने गई थी. हमारी जो बिल्डिंग वो एक ऐसे इलाके में आती है जो ना अंधेरी में है, ना जोगेश्वरी में आती है. उसके आसपास रोड हमेशा गंदा रहता है. मैं अपनी सोसायटी के बोर्ड में हूं तो मैं खुद मिलने गई उनसे, मैंने एमएलए के जरिए फोन करवाया, फिर मिलने भी गई कि देखिए यहां साफ सफाई क्यों नहीं हो रही है. फिर उन्होंने कुछ कर्मचारियों को बुलाया और पूछा कि-अरे क्यों नहीं हो रही है.'

'मतलब वो एक सेंट्रल एरिया है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है. कैसे आपको पता नहीं है. वो एरिया इतना गंदा हो गया है. रात में वहां आना जाना मुश्किल हो जाता है. वहां रात में फेरीवाले बैठे होते हैं. कोई कहता है वहां ड्रग्स तक बेचे जाते हैं. वहां दारूं पीकर लोग बैठे रहते हैं- औरतों का आना जाना मुश्किल हो जाता है. वो एक बहुत बड़ा जंक्शन है आपको दिखता कैसे नहीं.'

---- समाप्त ----
