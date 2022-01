TV एक्टर Shaheer Sheikh के पिता का कोरोना से निधन, Aly Goni ने जताया दुख

कोरोना वायरस हर किसी की जिंदगी पर एक काले साए की तरह छा रहा है. कोरोना ने अब टीवी के पॉपुलर एक्टर शाहीर शेख से उनके पिता को हमेशा के लिए दूर कर दिया है. शाहीर शेख के पिता का कोरोना संक्रमित होने के बाद निधन हो गया है. शाहीर के पिता को कोरोना हुआ था, जिसके बाद से उनकी हालत गंभीर थी और वो वेंटीलेटर पर थे. लेकिन अब कोरोना के चलते वो हमेशा के लिए इस दुनिया से रुख्सत हो गए हैं.

अली गोनी ने जताया दुख

टीवी एक्टर अली गोनी ने ट्वीट करके शाहीर के पिता के निधन की खबर साझा की. अली ने अपने ट्वीट में लिखा- इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन. अल्लाह अंकल की आत्मा को शांति दे. शाहीर शेख स्ट्रॉन्ग रहो भाई. अली गोनी के इस ट्वीट के बाद से फैंस भी ये जानकर काफी दुखी हैं और शाहीर शेख की इस मुश्किल समय हिम्मत बढ़ा रहे हैं.

वेंटीलेटर पर थे शाहीर के पिता

कोरोना इंफेक्टेड होने के बाद से शाहीर शेख के पिता की हालत नाजुक थी और वो वेंटीलेटर पर जिंदगी-मौत के बीच जंग लड़ रहे थे. शाहीर ने अपने पिता की फोटो शेयर करके इस बारे में जानकारी दी थी. उन्होंने ट्वीट में लिखा था- 'मेरे डैड वेंटीलेटर पर हैं...कोव‍िड के गंभीर इंफेक्शन से जूझ रहे हैं...प्लीज उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें.'

शाहीर हालात के आगे बेबस थे और बस अपने पिता के ठीक होने की कामना कर रहे थे. लेकिन शाहीर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. शाहीर के पापा हमेशा के लिए उनसे दूर हो गए हैं लेकिन अपनी फैमिली की यादों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे.

My dad is on a ventilator, suffering from a severe covid infection… pls keep him in your prayers ..🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/z83Y6tigMs