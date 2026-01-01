scorecardresearch
 
'भाभीजी घर पर हैं 2.0' में दिखेंगी सौम्या टंडन? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- इस समय...

एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने भाभीजी जी घर पर हैं 2.0 में वापसी कर ली है. इसी बीच अब ये भी खबरें आने लगी हैं कि शिल्पा के बाद धुरंधर की एक्ट्रेस सौम्या टंडन भी शो में दोबारा नजर आएंगी.

एक्ट्रेस सौम्या टंडन (Photo: X/@saumyatandon)
सौम्या टंडन की हालिया फिल्म 'धुरंधर' जिसमें रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही है. आदित्य धर की फिल्म में आने से पहले सौम्या टंडन को 'भाभीजी घर पर हैं' में अनीता नारायण मिश्रा का किरदार निभाने के लिए घर-घर में पहचान मिली थी. अब उन्होंने इस सीरियल में वापसी को लेकर रिएक्शन दिया है.

हाल ही में Zoom को दिए इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने 'भाभीजी घर पर हैं 2.0' और 'धुरंधर 2' के बारे में बात की. टंडन ने यह भी पुष्टि की कि वह एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं.

क्या सौम्या टंडन 'भाभीजी घर पर हैं 2.0' में वापस आएंगी?
'भाभीजी घर पर हैं 2.0' का प्रीमियर 22 दिसंबर को &TV और Z5 पर रिलीज हुआ था. एक्ट्रेस विदिशा श्रीवास्तव ने सौम्या टंडन की जगह ली थी. चूंकि शिल्पा शिंदे 'भाभीजी घर पर हैं 2.0' में एक दशक बाद अंगूरी भाभी के रूप में फिर लौटीं, इसलिए फैंस सोच रहे थे कि क्या टंडन भी वापसी करेंगी?

इस पर एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने कहा, 'नहीं, मैं भाभीजी में बिल्कुल वापस नहीं आ रही हूं. मैं दूसरे प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ गई हूं.' एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मैं इस समय दूसरे प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं. इस समय मैं कुछ और कर रही हूं. इसलिए यह बिल्कुल सवाल से बाहर है.'

'भाभीजी घर पर हैं! फन ऑन द रन' नाम की एक 'भाभीजी घर पर हैं' फिल्म 6 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसमें शुभांगी अत्रे और रोहिताश्व गौड़ मुख्य भूमिका में होंगे. टंडन इस फिल्म का भी हिस्सा नहीं हैं.

सौम्या टंडन 'धुरंधर 2' में वापसी करेंगी
सौम्या टंडन ने पुष्टि की कि वह 'धुरंधर 2' में उल्फत के रूप में वापसी करेंगी. हालांकि, टंडन ने यह भी कहा कि धर की फिल्म के दूसरे पार्ट में उनका स्क्रीन टाइम सीमित होगा. उन्होंने कहा, 'धुरंधर पार्ट 2 में मेरा ज्यादा रोल नहीं है क्योंकि मेरे पति की मौत हो गई है. इसलिए आप मुझे देखेंगे, लेकिन आप मुझे ज्यादा नहीं देखेंगे.'

हालांकि टंडन ने कहा कि फिल्म में उनका कोई बड़ा रोल नहीं था, लेकिन उनका मानना ​​था कि उनके किरदार, उल्फत ने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला. जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी. धुरंधर 2 के 19 मार्च 2026 को रिलीज होने की उम्मीद है.

सौम्या टंडन ने 'ऐसा देश है मेरा' (2006) में रस्टी देओल के रूप में टेलीविजन पर डेब्यू किया था. वह 2007 में करीना कपूर और शाहिद कपूर की फ़िल्म 'जब वी मेट' में रूप ढिल्लों के किरदार में भी नजर आई थीं.

