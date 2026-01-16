पति ने किया 'ब्रेनवॉश', एक्ट्रेस ने शोबिज छोड़ चुना इस्लाम का रास्ता? बोलीं- मुझे शांति चाहिए थी

टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस रहीं सना खान ने बिग बॉस 6 में नजर आने के बाद सुर्खियां बटोरी थीं. उन्हें 'जैसे जय हो' और 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' जैसी फिल्मों में भी देखा गया. साथ ही वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स' में अपने काम से भी उन्हें पहचान मिली थी. अपने करियर के चरम पर सना खान ने 2020 में शोबिज छोड़ने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया था. उस समय उन्होंने कहा था कि वे 'मानवता की सेवा करना चाहती हैं और अपने पैगम्बर के बताए रास्ते पर चलना चाहती हैं'. इसके तुरंत बाद उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अनस सईद से शादी कर ली थी.

किसी को नहीं थी शादी की खबर

हाल ही में एक्ट्रेस रश्मि देसाई के साथ एक बातचीत में सना खान ने एंटरटेनमेंट छोड़ने के अपने फैसले और अपनी शादी के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने इसे पूरी तरह निजी और गोपनीय प्रक्रिया बताया. अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सना ने खुलासा किया कि इसे पूरी तरह छिपाकर रखा गया था, सिर्फ उनके माता-पिता को ही इसकी जानकारी थी. उन्होंने कहा, 'जब हमारी शादी तय हुई, तो यह टॉप सीक्रेट था. किसी को भी कुछ पता नहीं था सिवाय मेरी मॉम और डैड के. दूल्हे का नाम भी किसी को नहीं पता था. जब मैं मेहंदी लगा रही थी, तो मेहंदी लगाने वाली ने पूछा कि दूल्हे का नाम क्या है. मैंने कहा कि इसे खाली छोड़ दो, अगली बार लिख लेंगे.'

उस दौर में आए जीवन के बदलावों पर विचार करते हुए सना खान ने बताया कि शोबिज से दूरी बनाने का फैसला उनकी अपनी आंतरिक तब्दीली से प्रेरित था. वो बोलीं, 'स्थिति ऐसी थी कि मेरी जिंदगी में बड़े-बड़े बदलाव हो रहे थे. मैं सचमुच एक अलग इंसान बन रही थी. और यह मेरे पति की वजह से नहीं हुआ, बल्कि मैं खुद यही चाहती थी. वे उस दिशा में मुझे मार्गदर्शन देने वाले थे.'

अनस ने किया था 'ब्रेनवॉश'?

ऑनलाइन ट्रोल्स ने आरोप लगाया था कि सना खान के पति अनस ने उन्हें 'ब्रेनवॉश' किया था. सना ने इसे साफ तौर पर खारिज किया. उन्होंने कहा, 'कोई आपको ब्रेनवॉश नहीं कर सकता. ऐसा कभी नहीं होता. मुझे सुकून चाहिए था. एक इंसान को पैसा, शोहरत, नाम और सम्मान मिल सकता है, लेकिन अंत में वह आंतरिक शांति की तलाश में ही रहता है. कहते हैं कि जब आपके आसपास का माहौल सही नहीं होता, तो फैसले भी गलत हो जाते हैं. समय के साथ मैंने कुछ चीजें सीखीं, और इसलिए मैं उनके साथ अपने रिश्ते को बहुत महत्व देती हूं. मैं अपने पति से बार-बार कहती हूं कि मुझसे बेहतर कोई और नहीं मिल सकता था. यह फैसला मुश्किल था, लेकिन मैंने इसे चुना.'

सना खान ने यह भी याद किया कि उनकी शादी की जानकारी उनकी एक्स्टेंडेड फैमिली को भी नहीं थी. जब उनके चचेरे भाई-बहनों ने पहली बार उनके पति को देखा, तो वे हैरान रह गए. सना ने बताया, 'जब मेरे कजिन्स ने उन्हें मस्जिद में देखा, तो उन्होंने मेरी कजिन बहन को फोन करके कहा, 'ये तो मौलाना अनस हैं.''

उसी बातचीत में सना ने बताया कि शादी के ज्यादातर खर्चे उनके पति ने उठाए थे. वो बोलीं, 'मेहंदी को छोड़कर, जिसके लिए मैंने खुद पैसे दिए, बाकी सब यानी निकाह, परिवार के ठहरने और खाने-पीने का इंतजाम, रिसेप्शन- सब कुछ मेरे पति ने संभाला था.'

हाल ही में एक्ट्रेस जरीन खान ने भी सना खान के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था कि भले ही उनकी पब्लिक इमेज ग्लैमरस थी, मगर वे फिल्मों और टीवी में रहते हुए भी हमेशा गहरी धार्मिक प्रवृत्ति की थीं. हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में जरीन ने कहा था, 'ईमान एक बहुत निजी रिश्ता होता है जो आपके और अल्लाह के बीच होता है. इसे सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं. सना हमेशा धार्मिक थीं, लेकिन शादी के बाद मौलाना साहब के साथ उन्होंने पूरी तरह से बदलाव किया. यह उनकी जिंदगी है, और मैं उनके लिए खुश हूं.'

