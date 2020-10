BB: सलमान का मजाक शहजाद पर पड़ा भारी, घर का काम करेंगे लेकिन घर के सदस्य नहीं

#BiggBoss mein hua @gauaharkhan aur @realhinakhan v/s @realsidharthshukla! Kaun padega kispe bhaari? #BB14 tonight 10:30 PM only on #Colors. Catch #BiggBoss14 before TV on @vootselect. #BiggBoss2020 @beingsalmankhan @plaympl @daburdantrakshak @tresemmeindia @lotus_herbals

A post shared by Colors TV (@colorstv) on Oct 19, 2020 at 10:23pm PDT