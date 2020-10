DDLJ के 25 साल पूरे होने पर जश्न, शाहरुख-काजोल ने बदला ट्विटर पर नाम

इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में कुछ फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने सालों से फैंस के दिलों में जगह बनाई हुई है. ऐसी ही एक फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल की केमिस्ट्री के फैंस कायल हो गए थे. मूवी ने रिकॉर्ड सेट किए. फिल्म को इतना पसंद किया गया कि सालों तक मराठा थिएटर में फिल्म दिखाई गई. अब फिल्म ने 25 साल पूरे कर लिए हैं. इस खुशी के मौके पर सभी काफी एक्साइटेड हैं.



शाहरुख-काजोल ने बदला ट्विटर का नाम

एक्टर शाहरुख खान ने फिल्म में राज मल्होत्रा का किरदार निभाया था. फिल्म में उनका रोल थोड़ा शरारती किस्म का था. मूवी में उन्हें सिमरन नाम की लड़की से प्यार हो जाता है. ये सिमरन का किरदार काजोल ने अदा किया. शाहरुख और काजोल ने इन कैरेक्टर्स को बखूबी निभाया. फिल्म के 25 साल होने पर शाहरुख और काजोल ने अपने ट्विटर हैंडल का नाम बदल दिया है.

Raj & Simran!

2 people, 1 film, 25 years and the love doesn't stop coming in!



I am truly grateful to all the people who made it what it is today.. a phenomenon and a part of their own history. The fans! Big shoutout to all of you♥️#25YearsOfDDLJ @yrf@iamsrk #AdityaChopra pic.twitter.com/ikkKFef6F1