मां बनने वाली हैं Rubina dilaik? क्लीनिक के बाहर स्पॉट हुईं एक्ट्रेस, बोलीं- ...हमें चेक करना होगा

टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक जितनी अपने काम के लिए पॉपुलर हैं, उतनी ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हैं. एक्ट्रेस की आए दिन चर्चा होती ही रहती है. यूं तो सेलेब्स के बारे में कोई ना कोई अफवाह उड़ती ही रहती है, लेकिन रुबीना के बारे में एक ऐसी अफवाह है जो लगातार आती रही है. फैंस जानना चाहते हैं कि रुबीना मां कब बनेंगी. ऐसे में जब एक्ट्रेस एक क्लीनिक के बाहर स्पॉट हुईं तो फैंस को लगा एक्ट्रेस मां बनने वाली हैं.

मां बनने वाली है रुबीना!

प्रेग्नेंसी रयूमर से रुबीना का पुराना नाता है. जब तब उनके बारे में ऐसी अफवाह उड़ती रहती है कि वो मां बनने वाली हैं. रुबीना और अभिनव की शादी को चार साल हो चुके हैं. ऐसे में हर कोई इस इंतजार में है कि कब ये कपल गुडन्यूज सुनाएगा. रुबीना कभी भी किसी क्लिनिक के बाहर स्पॉट हो जाएं तो लोग यही कयास लगाते हैं कि एक्ट्रेस मां बनने वाली हैं.

हाल फिलहाल में भी ऐसा ही हुआ. रुबीना अपने पति अभिनव के साथ एक बिल्डिंग के बाहर स्पॉट हुईं, यहां एक डॉक्टर का क्लीनिक भी मौजूद है. ये देखकर फैंस को लगा कि रुबीना प्रेग्नेंट हैं और अपना चेकअप कराने आई हैं. ये अफवाह इस कदर फैली कि क्लैरिफाई करने के लिए खुद एक्ट्रेस को सामने आना पड़ा. इसके लिए रुबीना ने ट्विटर का सहारा लिया.

रुबीना ने ट्वीट कर लिखा- प्रेग्नेंसी को लेकर एक गलत धारणा, अभिनव अगली बार किसी बिल्डिंग में जाने से पहले हमें चेक करना होगा कि वहां कोई क्लीनिक तो नहीं है. भले ही हम वहां किसी काम से काम की मीटिंग से क्यों ना जा रहे हों. रुबीना के इस ट्वीट पर अभिनव ने बंदर की इमोजी से रिप्लाई किया है.

Misconception about the conception … @ashukla09 , next time we will have to check the building ( if it has any clinics) before agreeing to go even for a work meeting 😂😂😂 pic.twitter.com/9yhvsAC3YZ