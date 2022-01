Rashmi Desai ने जीता सबसे मुश्किल टास्क, फिर भी खतरे में, बिग बॉस पर उठे सवाल

बिग बॉस 15 में जबरदस्त ट्विस्ट आ रहे हैं. शो का एक्सटेंड होना, उमर रियाज का शॉकिंग एविक्शन, फिर रश्मि देसाई और अभिजीत बिचुकले से टिकट टू फिनाले की जीत को वापस ले लेना. बीते एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क हुआ. जहां सबसे ज्यादा वोट अभिजीत बिचुकले और रश्मि देसाई को मिले. नॉमिनेट होने की वजह से बिग बॉस ने अभिजीत और रश्मि से उनके स्टार्स वापस ले लिए. अब वे वीआईपी नहीं रहे.

रश्मि की जीत पर बिग बॉस ने फेरा पानी, फैंस नाराज

बिग बॉस का ये ट्विस्ट रश्मि देसाई के फैंस को नागवार गुजरा है. कई फैंस ने रश्मि देसाई से उनका स्टार छीनने पर निराशा दिखाई है. क्योंकि रश्मि देसाई ने टिकट टू फिनाले टास्क जीतने के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग टास्क किया था. जहां वो पोल के सहारे 15 घंटों तक खड़ी रहीं. उनके कॉम्पिटिशन में देवोलीना भट्टाचार्जी थीं. ये टास्क रश्मि ने जीता था. टास्क के दौरान दोनों पर घरवालों ने जबरदस्त टॉर्चर किया था. पर वे अपनी जगह से हिलने और हार मानने को राजी नहीं हुईं. तो बिग बॉस को उनके लिए कठिनाइयों का लेवल बढ़ाना पड़ा था.

रिकॉर्ड ब्रेकिंग टास्क जीतने के बाद इतनी आसानी से कंटेस्टेंट्स से उनकी जीत को वापस लेना लोगों को सही नहीं लगा है. इसे फैंस रश्मि की जीत पर पानी फेंकने के बराबर मान रहे हैं. रश्मि देसाई के सपोर्ट्स मेकर्स के इस फैसले के खिलाफ दिखे हैं. इतना मुश्किल टास्क कर उसमें टॉर्चर सहने के बाद अब एक बार फिर से रश्मि देसाई को फिनाले वीक में अपनी दावेदारी को दर्ज कराने के लिए चुनौती का सामना करना पड़ेगा. अब ये चुनौती क्या होती है ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगी.

Imagine doing a task a for more than 24 hours to earn VIP & then giving it away bcoz ghar ke sadasya wants it 👏



Mahaan ho tum Bigg Boss & @mnysha maata aise gadhe ideas aate kaha se hai tumhe ? #BiggBoss15 #BB15 #RashamiDesai #RashmiDesai — Annie (@DesaiFans) January 10, 2022

#BiggBoss Why the hell has the VIP star been taken away from #RashmiDesai which she had won after an effort of 19 hours task ? Kuch bhi chal reha hai season mein . The channel is loosing the TRP due to this approach . #BiggBoss15#BB15 — micky dubey (@mickydubeys) January 11, 2022

Why did they play ticket to finale if they were still gonna get nominated? They made 3 winners just to add Teja in top 5, now when she’s in, they nominated #RashmiDesai n Abhijeet😂 she stood there whole day to win the tickt @BiggBoss @realumarriaz @BeingSalmanKhan thori sharam — Anam Ahmed (@aanamahmed) January 10, 2022

बिग बॉस के अगले एपिसोड में घरवालों को नया टास्क दिया जाएगा. इसमें जीतने वाला सदस्य फिनाले वीक में अपनी जगह बनाने में कामयाब होगा. देखते हैं निशांत भट्ट, प्रतीक सहजपाल, देवोलीना, रश्मि देसाई, अभिजीत में से ये दावेदारी कौन जीतता है.