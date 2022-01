Baahubali के Kattappa ने जीती कोविड-19 से जंग, अस्पताल से हुए डिस्चार्ज

कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में कई लोग आ चुके हैं. इनमें साउथ के सुपरस्टार्स, बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के लोग भी शामिल हैं. बढ़ते मामलों ने हर किसी को परेशान किया हुआ है. लोगों पर खतरा ज्यादा मंड्राता अब नजर आ रहा है. कुछ दिनों पहले 'बाहुबली' के कटप्पा कोरोनावायरस की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था. अब खबर आ रही है कि वह पूरी तरह से ठीक हैं और डिस्चार्ज होकर घर वापस लौट चुके हैं.

बेटे ने जारी किया बयान

मंगलवार के दिन सत्याराज के बेटे सिबी सत्याराज ने यह जानकारी दी. ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए सिबी ने लिखा, "दोस्तों, कल रात अप्पा अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए और घर वापस आ गए हैं. वह अब पूरी तरह से ठीक हैं और कुछ दिन आराम करके काम पर वापसी करेंगे. आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद." सत्याराज ने केवल एसएस राजामौली की फिल्म 'बाहुबाली के कटप्पा' से ही फेम नहीं पाई, बल्कि वह और भी अपनी कई फिल्मों में निभाए किरदारों के कारण मशहूर हैं.

Hey guys..Appa got discharged from the hospital last night and back home..He’s totally fine and will resume work after few days of rest..Thank you all for your love and support! 😊🙏🏻 #Sathyaraj

Appa is not there on ANY social media platform yet..If he does enter,it will be a pre-verified account with a blue tick..So kindly unfollow,block and report any other account that claims to be him..Thank you🙏🏻 #Sathyaraj