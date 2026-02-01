पत्नी युविका संग तलाक की अफवाहों पर प्रिंस नरूला ने तोड़ी चुप्पी, बोले-अब हम दोनों...

प्रिंस नरूला और युविका चौधरी टीवी टाउन के फेमस कपल हैं. दोनों एक साथ रियलिटी शो 'द 50' में नजर आने वाले हैं. इस शो से युविका ने करीब 4 साल के ब्रेक के बाद टीवी पर कमबैक किया है. अब युविका ने अपने कमबैक और पति प्रिंस संग अनबन की खबरों पर रिएक्ट किया है.

कमबैक पर क्या बोलीं युविका?

ईटाइम्स संग बातचीत में युविका अपने कमबैक और रियलिटी शो द 50 में अपने पार्टिसिपेशन पर बोलीं- मैं नॉन-स्टॉप काम कर रही थी. आप परिवार के लिए ही काम करते हो. जब मेरी फैमिली बनी तो मैं उनके साथ हर पल को जीना चाहती थी. मां बनने की जर्नी में मेरे अपने स्ट्रगल्स रहे हैं. एकलीन (युविका-प्रिंस की बेटी) IVF के जरिए हुई थी. इस शो में थोड़े वक्त की ही कमिटमेंट है. पहली बार हम अपने फैंस के लिए लड़ेंगे. प्राइज मनी भी उन्हीं में से किसी एक के पास जाएगी.

पति संग अनबन की खबरों पर युविका ने किया रिएक्ट

बता दें कि युविका जब प्रेग्नेंट थीं, तब पति प्रिंस नरूला संग उनके रिश्ते में दरार की खबरें खूब सुर्खियों में रही थीं. अब दोनों ने अनबन की खबरों पर रिएक्ट किया है. प्रिंस संग अपने रिश्ते पर बात करते हुए युविका बोलीं- अभी तो बच्चे के लिए भाग के आता है. एकलीन ने सबकुछ बदल दिया है. मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक बच्चे का प्यार इंसान को किस तरह बदल सकता है.

युविका आगे बोलीं- 'प्रिंस काफी प्रेशर में थे. वो हमारे फ्यूचर और बेबी के लिए कुछ बड़ा प्लान करने की कोशिश कर रहे थे. उस वक्त मैं इमोशनली बहुत कमजोर महसूस कर रही थी. उस दौर में उम्मीदें ऊपर-नीचे होती रहती हैं. मुझे यह भी समझ आ गया था कि जब तक मैं खुद से प्यार नहीं करूंगी, तब तक मैं किसी और से उम्मीद नहीं कर सकती कि वो मेरे इमोशनल गैप को भरें. एक बार जब अंदर से वो फीलिंग आ जाती है, तब सब कुछ सही होने लगता है.

प्रिंस ने युविका संग सेपरेशन की खबरों पर कही ये बात

वहीं, प्रिंस बोले- वो वक्त मुश्किल था. लेकिन हमने कभी भी एक दूसरे से अलग होने के बारे में नहीं सोचा. हर कपल उतार-चढ़ाव से गुजरता है. लेकिन मायने ये रखता है कि हम साथ रहे और आगे भी हमेशा रहेंगे.

प्रिंस आगे बोले- मैं बिना रुके काम कर रहा था, घर बना रहा था. युविका इमोशनली कमजोर महसूस कर रही थी, उस समय किसी की गलती नहीं थी. कई बार छोटी चीजें भी बड़ी बन जाती हैं और आपको एहसास भी नहीं होता. लेकिन हम आगे बढ़ चुके हैं. जबसे हमारी बेटी का जन्म हुआ है. हमने एक बार भी लड़ाई नहीं की है. जब हम बेटी का चेहरा देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे उसके ऊपर असर पड़े. हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को ये एहसास हो कि उसके पेरेंट्स बेस्ट हैं और उसकी जिंदगी खूबसूरत है.

युविका ने आगे बताया कि बेटी के जन्म के बाद उनकी और प्रिंस की जिंदगी काफी बदल गई है. एक्ट्रेस बोलीं- पहले हम हसबैंड-वाइफ की तरह दो अलग इंसान के तौर पर रहते थे. लेकिन हमारे बेबी के आने के बाद से हमारी सोच एक जैसी हो गई है. अब हम दो अलग इंसान नहीं रहे हम एक हो चुके हैं. हमारा हर फैसला अब हमारी बेटी के इर्द-गिर्द ही घूमता है और ये सबसे बड़ा बदलाव है.

