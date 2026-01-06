scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आस्था में डूबे पराग त्यागी, पत्नी शेफाली की याद में 21 दिन तक करेंगे तप-साधना, हुए भावुक

पत्नी शेफाली जरीवाला के अचानक निधन से टूटे पराग त्यागी ने आध्यात्म का सहारा लिया है. वो वापस अपने काम पर फोकस कर पा रहे हैं. एक भावुक वीडियो शेयर कर उन्होंने बताया कि वो 21 दिन की साधना कर रहे हैं, जो कि पत्नी की याद और सबके कल्याण के लिए है.

Advertisement
X
तपस्या करेंगे पराग त्यागी (Photo: Screengrab)
तपस्या करेंगे पराग त्यागी (Photo: Screengrab)

पत्नी शेफाली जरीवाला की अचानक हुई मृत्यू से एक्टर पराग त्यागी टूट गए थे. लेकिन आध्यात्म और साधना ने उन्हें सहारा दिया. वो शेफाली को परी कहकर पुकारा करते थे. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो पोस्ट कर उन्होंने बताया कि वो 21 दिन की एक साधना कर रहे हैं. ऐसा वो अपनी दिवंगत पत्नी की याद में, सबके कल्याण के लिए कर रहे हैं. 

पराग की कड़ी तपस्या

वीडियो में पराग लाल धोती पहने, माथे पर टीका लगाए साधना की मुद्रा में बैठे दिखाई दिए. उन्होंने अपने दिल पर बनवाई शेफाली के टैटू पर भी टीका लगाया. पराग ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा- आप सब जानते हैं कि परी गणपति बाप्पा को कितना प्यार करती है, तो मैं वो ही कर रहा हूं जो परी चाहती है. आप सबको आशीर्वाद मिले. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

धर्मेंद्र-शेफाली जरीवाला
धर्मेंद्र से शेफाली जरीवाला तक, 2025 में इन स्टार्स ने छोड़ी दुनिया, फैंस को दिया शॉक
Parag Tyagi,Shefali Zariwala
'मुझे अपने पास बुला लो', शेफाली के नाम पराग की पोस्ट, फैन्स परेशान
Parag Tyagi about life after Shefali jariwala
शेफाली जरीवाला के जाने के बाद कैसी जिंदगी जी रहे पति पराग?
Shefali Jariwala, Parag Tyagi
'15-20 मिनट में खत्म हो गया सारा खेल', कैसे हुई शेफाली की मौत
Parag Tayagi On Shefali's Death
Shefali के निधन पर पति पराग ने किया बड़ा खुलासा!

इसी के साथ पराग ने वीडियो में अपने जज्बात जाहिर किए. वो बोले- दोस्तों आप सब के साथ मैं एक बात शेयर करना चाहता था. मैंने 21 दिन के लिए 3 जनवरी से गणपति बप्पा के एक मंत्र की साधना शुरू की है, जो ब्रह्म मुहुर्त में की जाती हैं. परी की खुशी के लिए और सबके कल्याण के लिए. 

Advertisement

पराग ने माना कि भक्ति से ही उन्हें शेफाली की मौत के गम से संभलने में मदद मिली है. वो कहते हैं- सच बताऊं तो, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना और आध्यात्म ने मुझे संभलने में बहुत मदद की है. मेरा फोकस भी अपने काम और जिंदगी के प्रति वापस आया है. तो आप सब से एक रिक्वेस्ट है कि आप बस दुआ कीजिए कि मैं इस साधना को पूरा करने में सफल रहूं. गणपति बाप्पा मोरया!

पराग को मिला फैंस का सपोर्ट

पराग इन दिनों गणपति बप्पा की साधना में लीन हैं और इसे अपनी पत्नी की याद और शांति के लिए कर रहे हैं. पराग त्यागी का ये भावुक दौर उनके फैंस को भी भावुक कर रहा है, जो लगातार उनके लिए दुआएं और हिम्मत देने वाले मैसेज भेज रहे हैं. इस कठिन समय में पराग को परिवार, दोस्तों और चाहने वालों का भरपूर साथ मिल रहा है.

शेफाली जरीवाला बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम थीं. मगर 28 जून को उनका अचानक निधन हो गया. बताया गया कि एक्ट्रेस की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई. वो 42 साल की थीं. एक्ट्रेस को कांटा लगा गाने के लिए फेमस थीं. उनके अचानक चले जाने का पति पराग को गहरा सदमा लगा था. अपनी परी की याद में पराग ने दिल पर टैटू बनवाया तो वहीं लोगों की मदद के लिए परी फाउंडेशन तक ओपन किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement