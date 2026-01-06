आस्था में डूबे पराग त्यागी, पत्नी शेफाली की याद में 21 दिन तक करेंगे तप-साधना, हुए भावुक

पत्नी शेफाली जरीवाला की अचानक हुई मृत्यू से एक्टर पराग त्यागी टूट गए थे. लेकिन आध्यात्म और साधना ने उन्हें सहारा दिया. वो शेफाली को परी कहकर पुकारा करते थे. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो पोस्ट कर उन्होंने बताया कि वो 21 दिन की एक साधना कर रहे हैं. ऐसा वो अपनी दिवंगत पत्नी की याद में, सबके कल्याण के लिए कर रहे हैं.

पराग की कड़ी तपस्या

वीडियो में पराग लाल धोती पहने, माथे पर टीका लगाए साधना की मुद्रा में बैठे दिखाई दिए. उन्होंने अपने दिल पर बनवाई शेफाली के टैटू पर भी टीका लगाया. पराग ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा- आप सब जानते हैं कि परी गणपति बाप्पा को कितना प्यार करती है, तो मैं वो ही कर रहा हूं जो परी चाहती है. आप सबको आशीर्वाद मिले. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं.

इसी के साथ पराग ने वीडियो में अपने जज्बात जाहिर किए. वो बोले- दोस्तों आप सब के साथ मैं एक बात शेयर करना चाहता था. मैंने 21 दिन के लिए 3 जनवरी से गणपति बप्पा के एक मंत्र की साधना शुरू की है, जो ब्रह्म मुहुर्त में की जाती हैं. परी की खुशी के लिए और सबके कल्याण के लिए.

पराग ने माना कि भक्ति से ही उन्हें शेफाली की मौत के गम से संभलने में मदद मिली है. वो कहते हैं- सच बताऊं तो, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना और आध्यात्म ने मुझे संभलने में बहुत मदद की है. मेरा फोकस भी अपने काम और जिंदगी के प्रति वापस आया है. तो आप सब से एक रिक्वेस्ट है कि आप बस दुआ कीजिए कि मैं इस साधना को पूरा करने में सफल रहूं. गणपति बाप्पा मोरया!

पराग को मिला फैंस का सपोर्ट

पराग इन दिनों गणपति बप्पा की साधना में लीन हैं और इसे अपनी पत्नी की याद और शांति के लिए कर रहे हैं. पराग त्यागी का ये भावुक दौर उनके फैंस को भी भावुक कर रहा है, जो लगातार उनके लिए दुआएं और हिम्मत देने वाले मैसेज भेज रहे हैं. इस कठिन समय में पराग को परिवार, दोस्तों और चाहने वालों का भरपूर साथ मिल रहा है.

शेफाली जरीवाला बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम थीं. मगर 28 जून को उनका अचानक निधन हो गया. बताया गया कि एक्ट्रेस की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई. वो 42 साल की थीं. एक्ट्रेस को कांटा लगा गाने के लिए फेमस थीं. उनके अचानक चले जाने का पति पराग को गहरा सदमा लगा था. अपनी परी की याद में पराग ने दिल पर टैटू बनवाया तो वहीं लोगों की मदद के लिए परी फाउंडेशन तक ओपन किया है.

