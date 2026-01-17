scorecardresearch
 
मशहूर एक्ट्रेस की आंख पर बंधी पट्टी, हालात देखकर घबराए फैन्स, बॉयफ्रेंड बोला- 2 दिन...

टेलीविजन एक्ट्रेस और मॉडल निक्की तंबोली को मुंबई में अस्पताल के बाहर देखा गया. उनकी आंख पर पट्टी बंधी हुई थी. निक्की की कंडीशन ने फैन्स को परेशान कर दिया था. जानते हैं कि उन्हें क्या हुआ है.

निक्की तंबोली को क्या हुआ (PHOTO: Yogen Shah)
निक्की तंबोली को क्या हुआ (PHOTO: Yogen Shah)

टेलीविजन एक्ट्रेस-मॉडल निक्की तंबोली अकसर हेडलाइंस में रहती हैं. निक्की कभी ग्लैमरस अंदाज को लेकर लाइमलाइट लूटती हैं. तो कभी बेबाक बयान को लेकर. इस बार निक्की का एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिसे देखकर उनके चाहने वाले परेशान हो गए.

निक्की को मुंबई में हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट किया गया, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी. निक्की की आंख पर पट्टी देखकर फैन्स सोच में पड़ गए कि उन्हें क्या है. फैन्स को परेशान देखकर उनके बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल ने एक वीडियो शेयर किया है और बताया है कि आखिर एक्ट्रेस को क्या हुआ है. 

निक्की तंबोली को क्या हुआ?
एक्ट्रेस की हेल्थ अपडेट देते हुए अरबाज ने बताया कि निक्की को आंख में छोटा सा चालाजियन हो गया था, जो आंख के ऊपर आता है. वो इंफेक्शन की वजह से होता है. अभी हमने उसको ऑपरेट करवा दिया है. अभी उसे ठीक होने में दो दिन लगेंगे. दो दिन में वो ठीक हो जाएगी. आप लोग दुआ करो. आप लोग इतना केयर करते हो. ये सब देखकर अच्छा लगता है. अभी वीडियो आया और इतने सारे लोग मैसेज करने लग गए कि निक्की कैसी है.

A post shared by news9इंडिया.in (@news9india.in)

निक्की बहुत अच्छी है. आप लोगों की दुआएं उसके साथ हैं और वो हमेशा अच्छी रहेगी. कोई टेंशन की बात नहीं है. वो दिन में ठीक होकर आपके सामने होगी. थैंक्यू सो मच इतना केयर करने के लिए. अरबाज की बात सुनकर एक्ट्रेस के फैन्स को राहत मिली है. फैन्स उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Telly Talk (@tellytalkindia)

निक्की-अरबाज का रिश्ता 
निक्की तंबोली और अरबाज पटेल का रिश्ता बिग बॉस मराठी में शुरू हुआ था. शो से बाहर निकलने के बाद इनका प्यार परवान चढ़ता गया. अब निक्की और अरबाज साए की तरह साथ रहते हैं. निक्की और अरबाज की जोड़ी फैन्स का दिल जीतती रहती है. 

वर्कफ्रंट की बात करें, तो अरबाज पटेल को आखिरी बार राइज एंड फॉल शो में देखा गया था. निक्की तंबोली पिछले साल मास्टर शेफ इंडिया में नजर आई थीं. वो शो की रनरअप बनी थीं. 

---- समाप्त ----
