बंद हो रहा 90s किड का फेवरेट MTV चैनल, इंडिया का ट्रेंड बदलने में रहा बड़ा हाथ

इंडिया में पॉप कल्चर को बदलने के पीछे MTV चैनल का बहुत बड़ा हाथ रहा. उसने लोगों को बोलने और बात करने का ढंग सिखाया. 90s के बच्चों के लिए ये चैनल फेवरेट रहा, लेकिन अब इसे बंद करने की खबरें सामने आ रही हैं.

आज के समय में किसी के भी पास एक मिनट तक गाना सुनने का समय नहीं है. हर कोई सोशल मीडिया पर रील्स के जरिए गाने सुनना पसंद करता है. 30 सेकेंड के वीडियो में आज लोग यूजर्स का अटेंशन चाहते हैं. लेकिन एक समय था जब स्कूल जाने से पहले रोज सुबह हम टीवी पर गाने सुना करते थे. फिर उन गानों को गुनगुनाते हुए हम स्कूल पहुंचते थे. इन सभी चीजों में सबसे बड़ा हाथ MTV इंडिया चैनल का था, जिसने हमारे अंदर कई बदलाव किए.

सचमुच बंद हो रहा है MTV चैनल?

90s और 2000 के दशक में MTV चैनल का इंडिया को बदलने में काफी अहम रोल रहा है. इसने यहां पॉप कल्चर को बढ़ावा दिया और लोगों के बात करने का ढंग भी बदला. साथ ही इसने हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन-कौन से गाने सुनते हैं, कैसे बोलते हैं और अपने पड़ोसी देशों और पूरी दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, उसमें भी बदलाव किए. इसलिए जब इस हफ्ते अचानक गूगल और सोशल मीडिया पर MTV बंद हो रहा है ट्रेंड करने लगा, तो सबके दिल को गहरी ठेस पहुंची. ऐसा नहीं कि आजकल ज्यादातर लोग MTV देखते हैं. लेकिन इसलिए दुख हुआ क्योंकि एक समय पर कई लोग MTV पर ही जीते थे. 

अभी MTV को लेकर फिर से काफी बातें इसलिए हो रहीं हैं क्योंकि उसकी पैरेंट कंपनी Paramount Global दुनिया भर में कई पुराने टीवी चैनलों को बंद करने या बहुत छोटा करने की तैयारी कर रही है. मीडिया कंपनीज अब पूरी तरह डिजिटल पर फोकस कर रही हैं. पुराने जमाने का म्यूजिक टीवी जैसे पहले MTV हुआ करता था, अब धीरे-धीरे बेकार हो गया है.

इंडिया में तो MTV पहले ही बहुत पहले से सिर्फ म्यूजिक चैनल नहीं रहा. यहां सालों से रियलिटी शो और युवाओं के लिए बने प्रोग्राम चल रहे हैं. 'रोडीज', 'स्प्लिट्सविला' जैसे शोज काफी ट्रेंड में रहे हैं. इन शोज ने टीवी और बॉलीवुड को कई चमकते सितारे भी दिए हैं. अब तो बच्चे और युवा लोग म्यूजिक, सेलिब्रिटी से जुड़ी खबरें, पॉप कल्चर सब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाय और रील्स पर देखते हैं. सीलिए अब म्यूजिक चलाने वाला टीवी चैनल वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह पुराना और बेकार हो चुका है.

हालांकि MTV रातोंरात गायब नहीं हुआ है, ये चुपचाच धुंधला होने लगा था. शायद इसलिए भी इस खबर पर लोग नहीं यकीन कर पा रहे क्योंकि इस चैनल के बंद होने से एक पूरे युग का अंत हो सकता है. 

क्यों सभी के लिए स्पेशल था MTV चैनल?

MTV चैनल की इंडिया में पॉपुलैरिटी के कई कारण थे. उनमें से सबसे पहला म्यूजिक था, जो लोगों को एक कल्चर से दूसरे कल्चर के साथ कनेक्ट करता था. भले ही बॉलीवुड हो या पंजाबी पॉप सॉन्ग, MTV पर आने वाले गाने सुनने में हर किसी को मजा आता था. उस वक्त आपको एड का इंतजार भी नहीं करना पड़ता था, जो आजकल करना पड़ता है. तब कोई पैंतरा नहीं था, सिर्फ दिल छू लेने वाला म्यूजिक था, जो लोगों के बीच सुकून और खुशी लेकर आता था.

इस चैनल ने इंडिया की यंग जेनरेशन को माइकल जैक्सन, एमिनेम, मडोना, ब्रिटनी स्पियर्स जैसे म्यूजिक आइकॉन्स से भी रूबरू कराया. उनके गानों और वीडियो से लोग उनके जैसा बनने की कोशिश में लगे. MTV ने हमें कई शानदार वीडियो जॉकी भी दिए, जैसे साइरस ब्रॉचा, मिनी माथुर, निखिल चोपड़ा. जो अपने शानदार होस्टिंग स्टाइल से लोगों को इंप्रेस किया करते थे. सोफी चौधरी, बानी जे समेत कई VJ आज की तारीख में एक्टिंग की दुनिया में भी नाम कमा रहे हैं. 

MTV पर 'रोडीज' भी एक समय में लोगों के इमोशन से जुड़ा था. रघु-रणविजय-राजीव की तिगड़ी ने कई लोगों को अपने अंदाज से एंटरटेन किया. रघु को आज भी लोग इसी शो से जानते हैं, ये शो उनकी पहचान था. उनका गुस्से वाला अवतार आज भी लोगों के दिमाग में छपा हुआ है. इस चैनल ने इंडिया की यंग जेनरेशन को अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया. आज, जब ये चैनल बंद हो रहा है, तो लोग इससे जुड़ी अपनी यादें भी सहेजकर रखने की कोशिश कर रहे हैं. 

---- समाप्त ----
स्टोरी इनपुट: मेघा चतुर्वेदी
