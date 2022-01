कैसे हुई पत्नी अदिति से मुलाकात, किसने की शुरुआत? Mohit Raina ने खोला रिश्ते का राज

देवों के देव महादेव सीर‍ियल से मशहूर हुए एक्टर मोह‍ित रैना ने हाल ही में अपनी वेड‍िंग फोटोज शेयर कर सभी को सरप्राइज कर दिया था. पत्नी अद‍िति शर्मा संग मोह‍ित की जोड़ी made for each other लग रही है. शादी की इन तस्वीरों के आने से पहले तक, किसी को मोह‍ित के रिलेशनश‍िप की भनक तक नहीं लगी थी. अब हाल ही में एक इंटरव्यू में मोह‍ित ने पत्नी संग अपने खास रिश्ते के राज खोले हैं.

मोह‍ित ने शुरू किया बातचीत का सिलसिला

आरजे सिद्धार्थ कनन संग बातचीत में मोह‍ित ने कहा 'मैं उन्हें कॉमन फ्रेंड्स के जर‍िए मिला था. मेरा पसंदीदा कोट है 'जो तुम्हें चाह‍िए वो देखो, जो तुम देखते हो उसे पाओ.' तो मैंने इसपर काम किया. मैंने ही बातचीत का सिलसिला शुरू किया और धीरे-धीरे बात आगे बढ़ाई.' एक्टर ने बताया कि क्यों उन्होंने लो-की वेड‍िंग रखी थी. वे कहते हैं- 'मैंने इसे छोटे तरीके से किया. मैं हमेशा से बहुत प्राइवेट पर्सन रहा हूं. जबसे मैंने इंडस्ट्री ज्वॉइन की है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से दूर रखने की कोश‍िश करता हूं. मैं ऐसा ही हूं.'

इंटीमेट सीन्स पर कैसा है पत्नी का रिएक्शन

मोह‍ित की पत्नी अद‍िति टेक बैकग्राउंड की हैं और शोब‍िज की दुन‍िया से ताल्लुक नहीं रखती हैं, इसल‍िए मोह‍ित के प्रोफेशनल सीन्स पर उन्हें आपत्त‍ि भी हो सकती है. स्क्रीन पर किसी तरह के इंटीमेट सीन्स को करने के लिए अद‍िति कोई रोक-टोक करती हैं या नहीं, इस सवाल पर मोह‍ित ने जवाब दिया. एक्टर ने कहा कि उन्होंने आज तक कभी इस तरह के कोई सीन नहीं किए हैं पर हां अद‍िति ने इंटीमेट सीन्स ना करने की सलाह दी है. मोह‍ित ने बताया कि 'मुंबई डायरीज' में उनकी भाषा रफ थी, जिसपर अद‍िति ने उन्हें कंट्रोल करने को कहा.

पिछले साल रिलीज मुंबई डायरीज 26/11 में मोह‍ित ने उम्दा काम किया था. उन्होंने डॉ. कौश‍िक ओबेरॉय का रोल निभाया था. मोह‍ित रैना को जल्द ही क्राइम थ्र‍िलर वेब सीरीज भौकाल में देखा जाएगा.